فنانو حلب ينظمون وقفة احتجاجية بحلول الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين

يصادف يوم غد 18 آذار الذكرى السنوية الـ 4 لاحتلال مدينة عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وتحت شعار "عفرين لنا"، نظمت وقفة احتجاجية من قبل اتحاد فناني حلب في حي الشيخ مقصود في ساحة الجبانات في القسم الشرقي من الحي، وشارك فيها العشرات من الفنانين والفنانات وأبناؤهم.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها "عفرين لنا وستبقى لنا، المحتل التركي قتل أطفالنا نهب آثارنا ودمر مدينتنا، 18 آذار احتلال عفرين وصمة عار على جبين الإنسانية، لا للاحتلال التركي في سوريا"، إلى جانب رفع أغصان الزيتون.

كما رفعوا صور الشهداء الذين استشهدوا خلال القصف الوحشي من قبل الدولة التركية ومرتزقتها للمدنيين، وصور دمار منازل المدنيين خلال القصف.

وتلاها إلقاء كلمة من قبل الفنان أحمد خاني وقال "إن هذه الأيام بالنسبة لنا ولأهالي عفرين يوم أسود ومؤلم، وقوفنا هنا من أجل عفرين، نعاهد بأننا سنعود إليها، وسنستمر في تنظيم فعالياتنا وسنقاوم من أجل تحرير عفرين".

وبعدها قدم الفنان أحمد خاني موالاً عن معاناة أهالي عفرين أثناء خروجهم من عفرين.

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة عفرين.

(ع س/ل)

ANHA