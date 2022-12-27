فنانو حلب يعاهدون على مواصلة مسيرة شهداء مجزرة باريس الثانية

تجمّع العشرات من أعضاء مركز جميل هورو للثقافة والفن وعضوات حركة الهلال الذهبي أمام مركزهم الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، للإدلاء ببيان.

قرئ البيان من قبل عضوة حركة الهلال الذهبي فاطمة محمد.

قال البيان في مستهله "نحن فنانو حلب نعاهد جميع شهداء الحرية على تصعيد وتيرة نضالنا، وإن هذه المجزرة تم الخطيط لها من قبل الأنظمة الحاكمة بهدف القضاء على إرادة الكرد".

وأضاف البيان "قاوم الشهداء الثلاثة ببسالة في العاصمة باريس، وبذلوا جهوداً في مجال الفن، لذلك تم استهدافهم من قِبل استخبارات الدولة التركية، لأن الثقافة هي مرآة المجتمع".

وأشار "تدرك الدولة التركية جيداً، أن فكر القائد عبد الله أوجلان انتشر في جميع أرجاء العالم، لذلك يستهدفون السائرين على نهجه، ومنهم الفنانون الكرد".

وطالب البيان الوطنيين والشعوب "بحماية ثقافتهم من الصهر والانحلال، فعندما يريد العدو القضاء على مجتمع ما، يحارب لغته وثقافته في البداية ليتمكن منه، لذا يجب الحفاظ على الثقافة والتراث من الضياع والانحلال".

(ن ش/ ل م)

ANHA