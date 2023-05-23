فنانات تشكيليّات: بواسطة الرسم نسعى لكسر الصورة النمطية حول المرأة

وانطلقت في مدينة كوباني، يوم السبت، 20 أيار، فعاليات اليوم الأول من ملتقى روج آفا للفن التشكيلي، بنسخته الرابعة، بمشاركة فنانين تشكيليين من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى لغاية 26 أيار، لينطلق بعده معرض الفن التشكيلي في مدينة قامشلو في الـ 28 من أيار الجاري.

وتعتبر اللوحات المرتبطة بالمرأة الأكثر تواجداً في ورشة العمل على غرار السنوات الماضية.

وكالتنا التقت بالفنانة التشكيلية أمل عطار وهي من مدينة الرقة وتشارك للمرة الأولى في ورشة العمل ضمن ملتقى روج آفا للفن التشكيلي، والتي تحدثت بدورها عن الهدف من مشاركتها.

أمل عطار أشارت إلى أن مجمل اللوحات التي تقوم برسمها تتمحور حول المرأة في كل الثقافات في مكونات مختلفة، معتبرةً أن حياة المرأة تجسد المقاومة المستمرة.

مضيفةً "اليوم الوضع مختلف، المرأة تتواجد في الساحات الفنية وغيرها، لقد تمكنت وكنت قادرة على متابعة المسيرة الفنية رغم الظروف الصعبة التي عشناها خلال الأعوام الماضية، وبالنسبة إلي فإن الفن هو رسالة السلام".

كما وأوضحت أمل عطار "حتى تصل المرأة الفنانة التشكيلية إلى مستويات عالية في هذا المجال، يجب أن تكون قادرة على كسر العادات والتقاليد البالية ضمن المجتمع وإيصال رسالة مفادها بأن المرأة قادرة على أن تعمل في كل المجالات ولديها تلك القوة".

من جانبها قالت هيفا اسماعيل وهي فنانة تشكيلية من مدينة كوباني؛ " لكسر الصورة النمطية المتعارف عليها فيما يخص المرأة بين المجتمع ومنعها من المشاركة في مختلف الفنون، قررت أن أشارك في ورشة العمل هذه، وأن ارسم لوحات عن المرأة وعلاقتها بالطبيعة".

وأضافت هيفا "بالطبع هنالك بعض الأمور التي لا يمكن أن تعبر عنها المرأة نظراً للعادات البالية في المجتمع، لذلك فإن الرسم إلى جانب الفنون الأخرى هي طريقةٌ جيدة للتعبير عن ما نشعر به نحن النساء".

وفي ختام حديثها دعت هيفا اسماعيل جميع النساء إلى لعب أدوارهن في جميع المجالات؛ وعدم الرضوخ للذهنية الذكورية في المجتمع، وطالبتهن بأن يظهرن كم هن موهوبات في الفن والإدارة وغيرها من المجالات.

(ز س/ك)

ANHA