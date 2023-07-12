فنانات تشكيليات يحتفين بثورة 19 تموز خلال معرض فني في السليمانية

تحت رعاية هيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا وحركة الهلال الذهبي، ومركز (Heft Reng) في باشور كردستان، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، يفتتح اليوم، في مدينة السليمانية معرض الفن التشكيلي المشترك لفنانات من مناطق شمال وشرق وباشور (جنوب) كردستان.

وتشارك في المعرض الذي يقام تحت عنوان "Denge Pirrengekan- صوت الألوان المتعددة)، 21 فنانة تشكيلية، بينهن 13 فنانة تشكيلية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى 8 فنانات من مدن باشور كردستان.

وتقام فعاليات المعرض في تمام الساعة الـ 18 من مساء اليوم، في المتحف الوطني في مدينة السليمانية في باشور كردستان، بمشاركة 35 عمل فني لفنانات من شمال وشرق سوريا.

عضوة اللجنة التحضيرية للمعرض الفنانة التشكيلية يارا حسكو، ذكرت أن تحضيرات إقامة المعرض بدأت منذ نحو 4 أشهر، وتشارك فيه 21 فنانة تشكيلة من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان.

يارا حسكو نوّهت إلى أن اللوحات المشاركة في المعرض ثرية وغنية من حيث المواضيع والمدارس الفنية: "نجد في اللوحات المشاركة العديد من الأنماط والمدارس الفنية كالتعبيرية والتجريدية والواقعية والغرافيك".

وعن الهدف من إقامة هذا المعرض قالت يارا حسكو: "نحاول أن نقول إن ما تفرقه السياسة يمكن أن يجمعه الفن، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو من أي بقعة جغرافية، المهم أننا يمكن أن نجتمع حول الفن".

وحسب يارا حسكو، فإن غالبية اللوحات الفنية المعروضة تتناول قضايا المرأة "سواء بشكل مباشر وواقعي أو بشكل تعبيري فإن معظم اللوحات تتناول آلام وآمال المرأة في واقعنا".

ومن المقرر أن يفتتح معرض الفن التشكيلي مساء اليوم، في قاعة المتحف الوطني في مدينة السليمانية، ويستمر ثلاثة أيام متتالية.

(ك)

ANHA