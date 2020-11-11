فنان مصري يطلق أغنية عن القائد عبد الله أوجلان أطلق الفنان المصري محمد عزام أغنية عن نضال القائد عبد الله أوجلان في سبيل تحرير شعوب الشرق الأوسط من الأنظمة الاستبدادية ومقاومته في معتقل إمرالي.