فنان مصري يطلق أغنية عن القائد عبد الله أوجلان

يؤدي فنان مصري أغنية بعنوان المجد یا أوجلان، تمجّد نضال القائد عبدالله أوجلان في السجون التركية.
المغني المصري محمد عزام يؤدي الأغنية التي كتبها الشاعر محمد محمود مرسي، و لحنها الملحن خرسيتو بشارة، أما كليب الأغنية فمن إخراج بريار عفرين.
تقول كلمات الأغنية:
مهما زاد الظلم والقهر من السجّان
ومهما طال الليل بكره الفجر يبان
وتضحك الأوطان ویهزم الطغيان
المجد ليك انكتب ….. المجد ليك عنوان
المجد يا أوجلان
الكلمة طلقه والفكرة دانة
تهزم ظلام الليل والوحشة في الزنزانة
آه يا أسير الكلمة يا ضحية الطغيان
المجد ليك اترسم المجد ليك عنوان
المجد يا أوجلان
يا كلمة الحق الجريئة … يا ضحكة الطفل البريئة
يا أمل الأمه الغريقة …. في خلاصها من الطغيان
المجد ليك يا بطل …. المجد ليك عنوان
المجد يا أوجلان …. المجد يا أوجلان
يا كلمة الحق الجريئة …. يا ضحكة الطفل البريئة
الكلمة طلقة … والفكرة دانة
يا ضحية الطغيان … يا أوجلان
(م)