وخلال بيان مشترك باسم المعتقلات الفلسطينيات في سجون "الاحتلال الإسرائيلي" والنساء الكرديات المعتقلات في السجون كافة، طالبت المشاركات المجتمع الدولي بحماية اللاجئين العزّل في مخيم مخمور ومناطق شنكال من الخطر.

كما أكد البيان أنه "منذ ثلاثة عشر عامًا والمعتقلة السياسية زينب جلاليان تتعرض لجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي، وهي أول أسيرة سياسية يُحكم عليها مدى الحياة في إيران".

وأضاف أن "النظام الإيراني حاول بكل الوسائل والأساليب خنق الإرادة السياسية لجلاليان، خاصة بعد المقاومة التي أبدتها على مدى السنوات الماضية".

وتابع البيان: "نحن على يقين أن السلطات الإيرانية تستخدم فيروس كورونا كسلاح فتاك للحكم بالموت على المئات من المعتقلين السياسيين، إذ أصبح هذا الفيروس في السجون الإيرانية بمثابة مجزرة سرية".

(زغ)