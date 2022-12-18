فلم وثائقي عن أوركسترا روج آفا في قامشلو

بحضور المئات من الأطفال وأعضاء وعضوات أوركسترا روج آفا للأطفال، بالإضافة الى شخصيات ثقافية وفنية، عرض اليوم، فلم وثائقي من إخراج دلجان أوصمان حسو، في مركز محمد شيخو للثقافة الفن في مدينة قامشلو.

ويتحدث الفلم الوثائقي من إخراج وتصوير Nefel Production، والذي مدته 56 دقيقة، عن عمل أكاديمية أوركسترا روج آفا وتدريباتها، والأطفال المتدربين فيها، وأنواع التدريبات الموسيقية التي يتلقوها.

كما يتحدث الفلم عن الأطفال المهجرين من المدن المحتلة كسري كانيه وعفرين، الذين تركوا آلاتهم الموسيقية بعد تهجيرهم من قبل دولة الاحتلال التركي وعداوتها للفن والموسيقى.

وبعد انتهاء العرض كرّمت إدارية أوركسترا روج آفا، فريال جولين، المخرج دليجان حسو بدرع تذكاري، والذي أهداه بدوره إلى روح والده الفنان أوصمان حسو.

يذكر أن أكاديمية أوركسترا روج آفا هي الأولى من نوعها وافتتحت عام 2016 في مدينة قامشلو ويتلقى فيها العشرات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، تدريبات على آلات موسيقية وترية وإيقاعية ونفخية وآلات المفاتيح.

(خ ع/ف)

ANHA