العرض جرى في حديقة "عفرين" في حي الأشرفية بمدينة حلب، وحضره العشرات من الأهالي.

وقبل ابتداء العرض، ألقى عضو مركز الثقافة والفن خليل بريشان كلمة، أشار فيها إلى المقاومة التي سطرتها وحدات حماية الشعب والمرأة والتضحيات التي قدمتها لتحرير مدينة كوباني من رجس داعش.

ومن ثم عُرِض الفلم الذي يجسد الملحمة البطولية والأحداث التاريخية لمعركة كوباني ضد مرتزقة داعش، والتي دارت بين عامي 2014 و2015، وانتهت بتحرير مدينة كوباني.

ويذكر أنه اليوم الثاني لعرض فلم كوباني في مدينة حلب بعد أن تم عرضه أمس الأربعاء في كافيتريا طلة حلب الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وعرض الفلم لأول مرة في مدينة كوباني في الـ 20 من أيلول الفائت، واستمر عرضه لمدة 6 أيام على التوالي، ومن ثم في مدينتي الرقة والطبقة.

(ن ش/سـ)

ANHA