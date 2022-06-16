فلك ناز أوجا: مع السيد أوجلان سيحل السلام في تركيا 

خرج الآلاف في اسطنبول بمسيرة لرفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان في الـ 12 من حزيران، حيث صدحت الحناجر في أحياء وشوارع اسطنبول بالشعارات التي تنادي "عاش القائد آبو ـ ألف تحية إلى إمرالي"، فيما هاجمت الشرطة التركية مسيرة كمليك واعتقلت 33 شخصاً، بينهم سياسيون ورؤساء مشتركون لفروع حزب الشعوب الديمقراطي ومنظمات ديمقراطية وأحزاب ثورية.

وفي تقييم لفعالية كمليك، أكدت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية (HDP)، فلك ناز أوجا، أن على السلطات التركية إدراك أن حل القضية الكردية يكمن في إمرالي، وبتشديد العزلة تتعمق القضية أكثر.

وقالت فلك ناز أوجا "كما تعلمون، فقد نظمت مسيرة كمليك، وقد حاولت السلطات التركية عرقلة هذه المسيرة ومحاصرة المشاركين فيها، إلا أنها لم تستطع منع المحتشدين من إيصال رسالتهم بأن العزلة ليست في إمرالي فقط، بل على المجتمع في تركيا وكردستان عامة، وأن حل القضية الكردية يكمن في إمرالي وبيد السيد عبد الله أوجلان".

أضافت فلك ناز أوجا "استخدمت السلطات التركية كافة أساليب القمع واعتقال البرلمانيين والاعتداء على المتظاهرين، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنهم أوصلوا رسالتهم".

حل القضية الكردية في إمرالي

قالت فلك ناز أوجا "أكد السياسيون الكرد والبرلمانيون والديمقراطيون المشاركون في المسيرة، أن حل القضية الكردية يكمن في إمرالي، ومع السيد أوجلان، ويجب على الدولة التركية أن تفهم ذلك جيداً".

وأوضحت "أن هذه العزلة المشددة تعمّق القضية الكردية أكثر، ففي شخصية السيد أوجلان تطبق هذه العزلة على الشعب عامة، وأن فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تعمل على إعاقة حل القضية الكردية، وقد قال السيد أوجلان بنفسه إنه يستطيع حل القضية الكردية خلال أسبوع واحد، ولكن الدولة التركية لم تختر الحل، بل قابلتها بالهجوم، لذلك فإن عدم حل القضية الكردية، والعزلة المشددة في إمرالي هما سبب الحرب وجميع الأزمات الموجودة في تركيا".

كما تطرقت فلك ناز أوجا إلى وحشية الشرطة التركية، واستهدافها المرأة والبرلمانيات، وقالت: "جميع الهجمات استهدفت شخصية المرأة بالدرجة الأولى، واستهدفت فكر المرأة وطمس إرادتها، وعلى الرغم من ذلك، لم تتراجع النساء لحظة واحدة عن أهدافهن وعززن نضالهن".

وأكدت فلك ناز أوجا "لحل قضية إمرالي والإطاحة بالعزلة يجب أن يتحدث أوجلان".

إن لم تُرفَع العزلة اليوم فستُرفع غداً

أكملت فلك ناز أوجا حديثها "إن العزلة موضوعٌ متداول في جدول جميع المؤسسات والأحزاب والمجتمع بشكل عام، لذلك كان التوقيت مناسباً لتنفيذ هذه الفعالية، وبحسب اعتقادي يجب الاستمرار في مثل هذه الفعاليات، فإن لم تُرفع العزلة اليوم فستُرفع غداً، وسيستمر الشعب والديمقراطيون الانتفاض في وجه العزلة وتصعيد نضالهم في وجه ذلك".

'يجب فتح أبواب إمرالي'

ناشدت فلك ناز أوجا، الشعب الكردستاني والقنصليات الأوروبية ولجنة مناهضة التعذيب الخروج عن صمتهم والاستمرار في محاولاتهم لفتح أبواب إمرالي، مؤكدة: "تحت راية حملة "حان وقت الحرية" سنستمر في فعالياتنا، فمع السيد أوجلان سيحل السلام، وبالتالي سيتم مناقشة التغيرات الديمقراطية، وليست سياسات الحرب في تركيا؛ لذلك من المهم جداً الاستمرار في هذه الفعاليات".

كما دعت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) فلك ناز أوجا في ختام حديثها، الشعب الكردستاني إلى تقوية تنظيمه وقالت: "تستهدف تركيا البرلمانيين في حزب الشعوب الديمقراطي والديمقراطيين نتيجة فشلها السياسي، وتستخدم القمع وحظر حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، وتستمر في تهديداتها على روج آفا وشمال وشرق سوريا، وفي باشور تحتل الأراضي وتدمر جغرافية المنطقة، فهي تريد أن يبقى الكرد بدون حقوق وإرادة. ولإفشال هذه المخططات يجب تقوية التنظيم والاستمرار بالمقاومة والنضال".

(م)

ANHA