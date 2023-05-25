فلك ناز أوجا: الرد الأكبر ضد سياسة الإبادة والمحو سيكون في 28 أيار

أُجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا وباكور كردستان في 14 أيار الجاري، وبسبب عدم فوز أي مرشح رئاسي فيها، تقرر إجراء جولة انتخاباتٍ رئاسية ثانية في 28 من الشهر ذاته.

تحدثت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في إيله، فلك ناز أوجا، لوكالتنا حول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا وباكور كردستان (شمال كردستان)، أشارت إلى اتحاد جميع القوميين العنصريين ضد الكرد وإلى ضرورة أن يصوت الجميع لهزيمة الفاشية.

"سيكون الرد الأكبر في 28 أيار الجاري"

وسلّطت فلك ناز أوجا الضوء على أهمية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية واعتبرت أنها انتخاباتٍ تاريخية، لذا شهدت الجولة الأولى منها الكثير من الألاعيب والمخططات والضغوط والعقبات وقالت: "كفى لهذه الحكومة، لقد شنت هذه الحكومة مختلف أنواع الهجمات على مكتسبات الشعب الكردي، ووضعت العقبات في طريقهم وواصلت تهديداتها وسياسات الحرب التي تنتهجها ضد الكرد. شنوا مؤخراً وبالتحديد بعد 14 أيار هجومين على شنكال، كما كرر وزير الداخلية التركي تهديداته لشمال وشرق سوريا وشنكال. يسعون الآن إلى تطويق مخمور وهذا يجري بناءً على الرغبة التركية، ولا تجري كل هذه الأحداث من قبيل المصادفة، ولهذا فإن هذه الانتخابات هي انتخابات محاسبة ومساءلة، وهي تمثل الرد الأكبر على هذه السياسات".

"اتحد جميع القوميين العنصريين ضد حركة الحرية"

أعادت الدولة التركية البدء بعمليات الإبادة السياسية مجدداً قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وعلّقت فلك ناز أوجا على هذه الهجمات والعمليات قائلةً: "يجري اعتقال وإلقاء القبض على العديد من الأشخاص يومياً، فقد بدأوا عمليات الإبادة السياسية في باكور كردستان مجدداً، ويُعتقل العديد من أعضاء منظماتنا يومياً، يسعون إلى تخويف الأهالي عبر هذه السياسات وفرض سياساتهم، ولهذا تُعد هذه الانتخابات بين الفاشية والديمقراطية، فقد اتحد جميع القوميين العنصريين ضد حركة الحرية".

"فليصوّت الجميع"

وأشارت فلك ناز أوجا إلى أن اللهجة السيئة والاستفزازية بلغت ذروتها في الحملات الانتخابية التركية الحالية، حيث لم تشهد مثلها أي حملةٍ انتخابية سابقة وقالت: "هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها العملية الانتخابية بكل هذه الإهانات المشينة والكلمات القاسية. لم يدخل جدول أعمالهم غياب الحقوق والعدالة، وخاضوا المنافسة في حملاتهم الانتخابية وخلال تجمعاتهم الجماهيرية، من خلال التركيز على معاداة حركة الحرية، وأظهروا الأمر وكأن هذه الانتخابات تجري بين حركة الحرية والدولة التركية، ولهذا ندعو شعبنا بأسره إلى التوجه إلى الانتخابات والتصويت وهزيمة الفاشية في 28 من الشهر".

(ر)

ANHA