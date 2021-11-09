فلك ناز أوجا تتساءل داخل البرلمان التركي عن مصير نساء عفرين المختطفات

وتواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ارتكاب شتى الجرائم التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، من قتل، اغتصاب، تعذيب، اختطاف، إبادة عرقية، بحق الشعوب والنساء في مقاطعة عفرين المحتلة.

وقدمت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي فلك ناز أوجا إلى البرلمان التركي مقترحاً للبحث في جرائم الحرب المذكورة في تقارير منظمة حقوق الإنسان في عفرين.

وجاء في المقترح: "بعد بدء هجمات الجيش التركي والمجموعات المسلحة التي يدعمها على عفرين في الـ 20 من كانون الثاني عام 2018 تتصاعد المآسي الإنسانية في مقاطعة عفرين التابعة لشمال وشرق سوريا والتي وقعت تحت سيطرة المجموعات المسلحة في الـ 18 من آذار العام نفسه. وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من ألف امرأة تعرضن للاختطاف في المدينة التي تحولت لمركز للنهب والإكراه والاغتصاب والتطهير العرقي حتى الآن. ومصير غالبية النساء المختطفات غير معروف. وبحسب المؤسسات المدنية في عفرين فإن 84 امرأة قتلن منذ احتلال عفرين في 18 آذار 2018 وحتى يوم 25 من تشرين الأول عام 2021 منهن ستة نساء قمن بالانتحار. كما تعرضت 71 امرأة للاعتداء الجنسي. وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في عفرين استمرار جرائم الجيش التركي والمجموعات التي يدعمها بحق النساء في عفرين وأن جرائم الحرب تستمر في عفرين بلا انقطاع منذ اليوم الأول لاحتلالها".

في السياق طرحت البرلمانية الأسئلة التالية على البرلمان:

1- تعرضت النساء في عفرين للخطف والاختفاء منذ 2018؟ ما هو مصير النساء المعتقلات على يد المجموعات التي تدعمها تركيا؟

2- هل لديكم خطة لسد الطريق أمام قتل النساء والجرائم اللاإنسانية في عفرين؟

3- هل تقومون بأي إجراء لاستعادة النساء والفتيات اللاتي خطفن من قبل المجموعات المسلحة؟

4- هل يجرى تحقيق فاعل حول الجرائم التي ترتكب بحق النساء وجرائم الحرب التي تستمر منذ ثلاث سنوات والتي تذكر في التقارير الدولية؟ وهل اتخذت أي خطوة قانونية ضد المسؤولين؟ وإن لم تتخذ أية خطوة فما سبب ذلك؟ وهل سيتم القيام بأية إجراءات؟

5- هل لديكم أي نشاط يتعلق بمحاكمة مرتكبي جرائم مثل النهب والاختطاف والتعذيب في عفرين؟

(ر)

ANHA