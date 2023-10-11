فلك ناز أوجا تحصد جائزة مجلس أوروبا الفخرية

مُنحت جائزة مجلس أوروبا الفخرية إلى النائبين السابقين عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فلك ناز أوجا، وهيسيار أوزسوي.

وأهدت السياسية الكردية فلك ناز أوجا، جائزتها للسياسيين المعتقلين في تركيا والنساء المقاومات في شمال وشرق سوريا وشنكال، في شخص الشابة الكردية جينا أميني التي تعرضت للقتل على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، منتصف أيلول 2022.

وتنحدر فلك ناز أوجا، من عائلة إيزيدية، من مدينة إيله في شمال كردستان، هاجرت منذ فترة طويلة إلى ألمانيا.

فلك ناز من مواليد 1976 مدينة تسيله في ألمانيا، درست المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمرحلة الجامعية في هذا البلد، عملت لفترة من الزمن في المجال الطبي، كمساعدة طبيب، وقادت تنظيمات اجتماعية، وبحثت في مقاومة وحقوق النساء والأطفال في ألمانيا، وانتخبت عضوة في البرلمان الألماني لدورتين.

في عام 2015، تم انتخابها نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في البرلمان التركي، ليعاد انتخابها للمرة الثانية عام 2018 عن الحزب نفسه بصفة نائبة عن الكرد الإيزيديين.

إلى جانب ذلك، تُعِدّ فلك ناز أوجا الأبحاث في مواضيع متعلقة بالمرأة والأطفال، وألفت كتاباً باسم "الاتحاد الأوروبي".

(س ع/ ي م)