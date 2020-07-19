فلاحو الرقة: استمرار نقص المياه ينذر بمستقبل كارثي للزراعة

تستمر تبعات نقص التدفق المائي لنهر الفرات بالظهور، حيث أدى نقص منسوب النهر إلى تدهور وضع المحاصيل الزراعية الصيفية التي يعتمد فلاحو ريف الرقة على مياه النهر لريها.



وفي جولة لـ ANHA لرصد حال فلاحي الرقة تحدثوا عن التبعات الكارثية لنقص المياه، متخوفين من الحال الذي ستؤول إليه محاصيلهم في حال استمرار حجز تدفق النهر من قبل تركيا بعد استخدامها المياه في الحرب التي أصبحت اليوم، حربًا شاملة ضد شعوب شمال وشرق سوريا، لا يستثنى منها حتى المياه.

ممدوح العباس من قرية الرقة السمرة في ريف الرقة الشرقي، قال "إن الفلاحين نوّعوا في الزراعة لهذا العام بحيث زرعت أراضي ريف الرقة بمحاصيل مثل الذرة الصفراء والبطيخ إلى جانب زراعة القطن الذي كان يعد المحصول الأبرز في حوض الفرات، وكل هذه المحاصيل تواجه اليوم، خطر الجفاف والفساد بسبب النقص الحاد في منسوب نهر الفرات".

وأضاف العباس "أن قطعة الأرض الصغيرة اليوم تحتاج إلى فترة زمنية طويلة من أجل إروائها بسبب قلة الماء المتدفق عن طريق محطات الري والمعتمدة على مياه النهر".

واستنكر أحمد العباس وهو فلاح من قرية الرقة السمرة أيضًا استخدام المياه كسلاح في الحرب الممارسة ضد الشعب السوري، وعدّه ظلمًا بحق الإنسانية يمارسه الساسة لمصالح سياسية لا يدفع ثمنها إلا الشعوب والناس البسطاء".

وأكد أحمد العباس "أن هناك كارثة تنتظر الأهالي في الأرياف بعد استمرار حجز المياه من قبل تركيا الذي سينعكس بشكل سلبي على المحصول الزراعي الصيفي، وبالتالي على الأهالي الذين تعتمد حياتهم وبشكل أساسي على الوارد الزراعي".

وطالب فلاحو الرقة الجهات المعنية بالضغط على تركيا دوليًّا، وإبعاد المياه عن ساحة السياسة وحروبها التي لا طائل منها.

(م)

ANHA