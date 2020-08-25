فلاديمير فورونكوف: أكثر من 10آلاف داعشي ينشطون في العراق وسوريا

وأبلغ فورونكوف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مرتزقة داعش يتحركون بحرية في خلايا صغيرة بين البلدين، لافتًا إلى أن "داعش أعاد تنظيم صفوفه وزاد نشاطه ليس فقط في مناطق الصراع مثل العراق وسوريا ولكن أيضًا في بعض الفروع الإقليمية".

وأوضح فورونكوف: "منذ بداية هذا العام، تنامى التهديد في مناطق الصراع، كما يتضح من إعادة تجميع وتزايد نشاط داعش وبعض الجماعات التابعة له في العراق وسوريا، أما في المناطق التي لا تشهد نزاعات، يبدو أن التهديد قد انخفض على المدى القصير، تزامنًا مع إجراءات الإغلاق والقيود التي فرضها تفشي وباء كورونا".

وقال المسؤول الأممي إن "جهود الدعاية الانتهازية من قبل داعش يمكن أن تغذي الاتجاه المستمر للهجمات من قبل الأفراد والجماعات الصغيرة"، وتابع أنه "من غير الواضح كيف يؤثر كـوفيد-19 على جهود داعش في التجنيد وجمع الأموال، أو ما إذا كان هناك تغيير في الاتجاه الاستراتيجي تحت قيادة زعيمه الجديد، أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، بعد مقتل سلفه أبو بكر البغدادي، خلال عملية عسكرية أميركية، في سوريا عام 2019".

وأشار فورونكوف إلى أن "داعش يواصل تعزيز موقعه في بعض أجزاء الشرق الأوسط التي كانت تحت سيطرته سابقًا، ويعمل بثقة وانفتاح على نحو متزايد"، محذرًا "من التهديد العالمي الذي يشكله داعش والمتوقع أن يزداد إذا فشل المجتمع الدولي في مواجهة هذا التحدي".

ودعا فورونكوف إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الدول الأعضاء على أسس إنسانية وأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والأمن".

(ي م)