فكره أصبح الخلاص وميلاده الانبعاث... أقوال شخصيات التقت بالقائد

يصادف الـ4 من نيسان يوم ميلاد الـ73 للقائد عبدالله أوجلان، وكالتنا رصدت آراء بعض الشخصيات من ناحية الدرباسية ممن التقوا بالقائد في أعوام التسعينات.

المواطنة رازية إبراهيم، التقت مع القائد عبدالله أوجلان عام 1990 في قفزة الـ 15 من آب تقول "بعد أن تعرفت على فكر القائد أوجلان تشوقت كثيراً للقاء به، لأني تأثرت كثيراً بفكره وفلسفته، ذهبت مع مجموعة إلى لبنان للقائه".

شعورٌ لا يوصف

وأضافت رازية "بعد وصولنا إلى لبنان هناك أخبرونا أن القائد لن يستطيع المجيء والاحتفال معنا، ولكن بعد مرور ساعات وفي تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل شاهدنا القائد قادماً إلى المكان الذي نوجد فيه، سررت جداً وكان شعور لا يوصف، سألتقي بفيلسوف وقائد مثله لأول مرة".

وتضيف رازية إبراهيم "ذهبت وجلست في المقعد الأول كي أتمكن من رؤيته جيداً، القائد بدأ حديثه بالاطمئنان عنا وعن المناطق التي جئنا منها، واستمر حديثه معنا حتى الثالثة صباحاً".

أحداث 2004 أثبت أقوال القائد عن الشبيبة

وبيّنت رازية إبراهيم، أن القائد تحدث عن مستقبل المنطقة ووضع الشعب الكردي، وقالت "ركز كثيرًا على الثورة ودور المرأة والشبيبة فيها، وبالأخص دور الشبيبة في الثورة، وطبق ذلك في الأحداث التي شهدتها مدينة قامشلو عام 2004، شبيبة الشعب الكردي توحدوا وحاربوا ضد النظام وذهنية البعث حينها".

ثورة روج آفا انتصرت بفكره

وأشارت رازية، أن حديث القائد عن أهمية دور المرأة تحقق أيضاً في ثورة روج آفا "لأن أساس بناء ونجاح هذه الثورة هي المرأة التي ناضلت وحاربت في سبيل حريتها، وأصبحت مثال يحتذى بها بين جميع نساء العالم".

وتابعت "القائد كان يركز على أخوة الشعوب وتطبيق نظام الأمة الديمقراطية، ورأينا ما قاله القائد قد تحقق اليوم في شمال وشرق سوريا".

انبعاث

واختتمت رازية حديثها بالقول "لولا فكر القائد أوجلان لكانت ثقافة وتاريخ الشعب الكردي قد فني، لأن القائد كرس حياته في سبيل القضية الكردية، لذلك نعتبر يوم ميلاده هو ميلاد وانبعاث الشعب الكردي".

فكره خلاص لكافة الشعوب المظلومة

ومن جانبه هنأ الموطن عبدالله شيخكى، ميلاد القائد عبدالله أوجلان على عموم الشعب الكردي، وشعوب شمال وشرق سوريا التي تتخذ من فكره خلاصاً لها.

ويقول شيخكي "رأيت القائد الكثير من المرات في التسعينات، القائد أوجلان هو صاحب فكر حر وما يميزه تواضعه، كان يتعامل معنا بكل تواضع وهذا ما يؤكد إخلاصه لشعبه ولقضيته".

وأكد شخيكى في ختام حديثه، أن شعوب المنطقة وكافة الشعوب المظلومة في الشرق الأوسط تقف مع فكر القائد عبدالله أوجلان "لأن فكره أصبح الخلاص لكافة الشعوب المظلومة".

(أ ح/هـ ن)

ANHA