فجّر نفسه حتى لا يقع في يد المحتل.. HPG تكشف سجل المقاتل يلماز كري صور

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ‏(‏HPG‏)، في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء:

"بدأ جيش الاحتلال التركي في 23 نيسان 2021 هجماته الاحتلالية، ولأنها لم تستطع النيل من إرادة مقاتلي كريلا حرية كردستان، لجأت إلى كافة الأساليب المنافية للأخلاق والإنسانية لتحقيق انتصارات مزعومة. لقد واجه جيش الاحتلال في جميع هجماته مقاومة أسطورية من قبل مقاتلي الكريلا، ومؤخراً، وفي السابع والعشرين من تشرين الأول 2021 وفي كري كارتال في منطقة آفاشين، بدأت هجمة احتلالية من قبل الجيش التركي، وهنا ظهرت مقاومة بطولية وتاريخية في شخص الرفيق يلماز كري صور، ولم يستطع جيش العدو من كسر هذه المقاومة التاريخية ولجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية بهدف تحقيق نصر، وعلى إثر هذا الهجوم اللا إنساني استشهد الرفيق يلماز".

سجل المقاتل الشهيد يلماز كالتالي:

الاسم الحركي: يلماز كري صور

الاسم والكنية: ميكاييل شناتش

مكان الولادة: رها

اسم الأم والأب: هاوا ـ حسين

محل وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الأول 2021 / آفاشين

ولد رفيقنا يلماز في سويرك لأسرة وطنية، ونشأ مع مفهوم الكردياتية، وكان على علم بخط التواطؤ الذي أراد العدو إنشاءه في كردستان، منذ صغره. ولم يقبل هذا الموقف أبداً، تطور هذا المفهوم في شبابه، وجعله أرضية لنضال منظم، وعلى هذا الأساس انضم إلى العمل الشبابي. الرفيق يلماز، وعلى الرغم من حصوله على فرصة التمتع بحياة جيدة ضمن النظام، إلا أنه قرر الانضمام إلى النضال من أجل حرية شعبه، وأظهر الموقف الأكثر شرفاً، الذي يجب على كل شاب كردي إظهاره، بينما كثّف العدو من هجماته على شعبنا في كافة أجزاء كردستان وعلى رأسها روج آفا، انضم إلى صفوف الكريلا عام 2018، وقام بردّ قوي على العدو منفذاً أساليب الكريلا الخبيرة والمعاصرة في النضال من خلال التصميم والإرادة.

واصل رفيقنا يلماز الذي كان في منطقة كري كارتال، خلال هجوم العدو الأخير على آفاشين والمسؤول عن المواقع في هذه المنطقة، وقوفه الدؤوب ضد هجمات العدو، على الرغم من أن العدو هاجم بكل أنواع التقنيات، إلا أنه لم يتراجع، ما دفع بالعدو إلى الجنون، وعلاوة على ذلك، لجأ العدو كعادته إلى أساليب وطرق غير إنسانية، وسعى إلى تحقيق نتائج باستخدام الأسلحة الكيماوية، ونتيجة لهجمات العدو، قام رمز مقاومة كري كارتال الرفيق يلماز، بتفجير قنبلته الخاصة بنفسه واستشهد بعد استخدام أسلحة كيماوية حتى لا يقع في أيدي العدو.

رفيقنا يلماز الذي أضاف قيمة إلى قيم ثقافة المقاومة الآبوجية ووصل إلى مرتبة الشهادة، دافع عن شرف شعبنا ضد المحتلين. نتقدم بأحرّ التعازي لعائلة رفيقنا يلماز ولعموم شعبنا الوطني الكردستاني، ونعاهد على أن نتوج آمالهم وأهدافهم بالحرية والنصر ونتخذ من وقفة الرفيق يلماز في كري صور نهجاً لنا".

(س ر)