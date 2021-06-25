طالب رئيس ما يسمى "الائتلاف السوري" المدعو نصر الحريري، في تصريحات الأسبوع الماضي، دولة الاحتلال التركي بالتدخل العسكري إلى جانب مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" في تل رفعت ومنبج وكافة المناطق السورية.

هذه التصريحات لاقت سخطاً شعبياً من قبل أبناء الشعب السوري باعتبارها خيانة واضحة بحق أصحاب الأرض الحقيقيين، والدعوة إلى استباحتها قوبل بالرفض على جميع الأصعدة.

وحول هذا الموضوع وتفاصيل التصريحات الأخيرة على لسان رئيس ما يسمى الائتلاف وتداعياتها على الساحة السورية أجرت ANHA لقاء مع عضوة المجلس الرئاسي في مسد فهيمة حمو، التي بيّنت في بداية حديثها أن مواقف ما يسمى الائتلاف السوري "مخزية" تجاه الشعب السوري.

ورأت أن تشكيل الائتلاف الذي وصفته بـ"اللاوطني" وفق الأهداف المعلنة أتى في بدايته للدفاع عن حقوق الشعب السوري في ظل الأزمة السورية.

وتابعت قائلة: "لكن ما رأيناه على أرض الواقع كان مخالفاً للمبادئ التي تشكل على أساسها هذا الائتلاف، فرأينا كيف أنه ارتهن كلياً للحضن التركي وأصبح المساعد والمدافع الأول عن السياسات التركية التي تجري بحق شعوب المنطقة".

"جيش مرتزق لا وطني"

وعلى السياسات التركية في المنطقة علّقت فهيمة حمو أنها "سياسة توسعية تستهدف تاريخ ووجود شعوب المنطقة، واحتلال الأراضي السورية خير دليل على ما يتم الإفادة به، وقد أتمت تركيا احتلال المناطق السورية بمساندة ما يسمى الجيش الوطني الذي هو بالحقيقة لا وطني بل مرتزق فهو لا يمثل إرادة الشعب السوري وتطلعاته".

وعن استخدام تركيا مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني السوري" في خدمة سياساتها، أشارت فهيمة حمو أن تركيا احتلت "الشمال السوري عبر استخدام هؤلاء المرتزقة، واستخدامهم النظام التركي لضمان مصالحه سواء في ليبيا أو إقليم قره باغ وآخر التقارير الإعلامية أشارت إلى توجيه تركيا هؤلاء المرتزقة للتهجم على إقليم كردستان والعراق".

الائتلاف أداة تركيا التوسعية

في حين نوهت فهيمة حمو إلى أن تصريحات المدعو نصر الحريري الأخيرة حول دعوة تركيا لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، تؤكد ما أسلفته في حديثها عن تحول الائتلاف لأداة ارتزاق بيد تركيا.

ولفتت عضوة المجلس الرئاسي في مسد أن "المناطق المحتلة باتت شبه ساحة للخطف والقتل والتدمير للبنى التحتية وجميع الأساليب التي لا تقبلها الإنسانية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وممثلي الائتلاف الذين يتخذون موقف المتفرج أمام الانتهاكات التي تطال أبناء الشعب السوري بشكل يومي".

الحوار... سيد الحل

واستطردت فهيمة حمو حديثها قائلة "نحن كممثلين حقيقيين للشعب السوري نصّر على أن لنا إرادة وهدف يتحقق عبر الحوارات لأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ ما يقارب عشر سنوات".

كما دعت ما يسمى الائتلاف للعدول عن خدمة أعداء الشعب السوري والمحتلين لأراضيه، داعية أيضاً كافة الأطراف المعارضة إلى الاجتماع حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل يخدم الشعب السوري عبر الحفاظ على حقوقه المشروعة.

(س ر)

ANHA