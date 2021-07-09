فهمية حمو: تكاتف مكونات منبج يفشل مخططات تركيا الاحتلالية

تسعى دولة الاحتلال التركي إلى بسط سيطرتها على منبج، في أي فرصة تتسنى لها لما لها من أهمية استراتيجية تضعها في مرمى التهديدات التركية التي تتصاعد يوماً بعد يوم.

وحول هذه التهديدات وتصعيداتها الأخيرة على منبج، أجرت وكالتنا لقاءً مع عضوة المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، فهمية حمو.

إذ تطرقت في مستهل حديثها إلى مخططات الدولة التركية التوسعية منذ بداية الأزمة السورية، وغاياتها في توسيع خريطتها وتعديل شريطها الحدودي وضم الموصل وكركوك وحلب، وأضافت: "لا نستغرب القصف التركي على أي منطقة من هذه المناطق التي يشتمل عليها مشروعها الاحتلالي".

وأشارت فهيمة حمو إلى أن دولة الاحتلال التركي تتعمد قصف شمال غرب مدينة منبج، في ظل وجود توازنات دولية فيها، مبينة أن ذلك سياسةٌ تلجأ إليها الدولة التركية لإحياء الإمبراطورية العثمانية من جديد.

وأكملت مضيفة: "بعد فشل السياسة التركية في تحقيق مشروعها الاحتلالي، من خلال القضاء على مرتزقة داعش، لجأت تركيا إلى قصف القرى المحاذية لخطوط الجبهات في شمال غرب مدينة منبج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، إلى جانب بث الفتن بين المكونات الموجودة فيها كي تمرر سياساتها إلى المنطقة".

ورأت فهيمة حمو أن قصف الدولة التركية ليس بشيء جديد، مبينة أن هدف الدولة التركية من قصف المدينة هو "فصل المناطق عن بعضها، كون مدينة منبج تربط مدينة حلب مع مناطق شمال شرق سوريا".

موضحة أن الأنظمة الاستبدادية والقومية وعلى رأسها الدولة التركية لا يروقها مشروع الإدارة الذاتية وتسعى بكافة السبل إلى إفشاله وإضعافه من الداخل وتقوية سلطتها على حساب الشعب.

وأكدت فهيمة حمو أن إرادة شعب منبج وتكاتف مكوناتها أفشل المخططات التي رسمتها الدولة التركية الهادفة إلى إفشال هذه الإدارة.

لافتة إلى أن الإدارة الذاتية هو مشروع يدير فيه الشعب نفسه بنفسه، وأن المشروع السياسي الديمقراطي الذي يحمله مجلس سوريا الديمقراطية هو لكامل الأراضي السورية ويضمن حقوق كافة المكونات.

وشددت فهيمة حمو خلال حديثها على أن الفتن والحرب الخاصة التي تلجأ إليها تركيا وغيرها تصب في مصالحهم، ولا تأتي بحل للأزمة السورية بل تعمقها، مؤكدة أن الحل الوحيد للأزمة هو عبر الحوار السوري السوري وضمن سوريا.

وقالت "إذا لم يقبل أبناء سوريا الحوار السوري- السوري فالدول لا تستطيع حل الأزمة السورية لأن التوافق الداخلي يؤدي إلى التوافق الخارجي".

دعت فهيمة حمو الأطراف إلى الحوار لمناقشة الأزمة السورية وفق متطلبات الشعب السوري للوصول إلى حل للأزمة، وقالت: "على الشعب السوري التسلّح بالوعي للوقوف أمام أي سياسة تخلق الفتنة بين المكونات الموجودة لأننا منذ الازل نعيش على أرض واحدة ولدينا الحق بالدفاع عن أرضنا لكي نبني سوريا ديمقراطية".

(س ر)

ANHA