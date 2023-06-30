فدرسيون جرحى الحرب يستذكر الشهيدة الفدائية زيلان

يصادف 30 حزيران من كل عام، ذكرى استشهاد المناضلة الثورية زيلان (زينب كناجي) منفذة العملية الفدائية ضد جيش دولة الاحتلال التركي في ديرسم بباكور كردستان عام 1996.

وحضر مراسم الاستذكار التي اقيمت في مركز فدرسيون جرحى الحرب في الطبقة ، أعضاء وعضوات فدراسيون دار الجرحى وممثلين وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية ومكاتب ولجان المرأة والحركات الشبابية والمجالس العسكرية.

ودعا في بداية المراسم عضو فدراسيون الجرحى محمد المحمد، الحضور للوقوف دقيقة صمت أجلالاً لأرواح الشهداء.

وتضمنت مراسم الاستذكار، قراءة رسالة الشهيدة زيلان التي كتبتها قبل استشهادها من قبل عضوة في مركز الابحاث والجنولوجيا زنارين محمد وشرح عن حياته الثورية والطريق التي سلكته على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان .

وتخللت مراسم الاستذكار رسائل كتبتها وحدات حماية المرأة استذكرت فيها نضال الفدائية "زينب كناجي" زيلان، "التي كانت أيقونة المرأة الحرة التي دافعت عن أرضها وشعبها بروحها البطولية والفدائية".

واختتم الاستذكار بترديد شعارات تحية مقاومة المرآة الحرة "Jin, Jiyan, Azadî" .

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ANHA