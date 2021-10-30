فدراسيون جرحى الحرب: على PDK الرجوع عن خيانته التي تخدم الفاشية التركية

وتوافد اليوم السبت، العشرات من أعضاء فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا؛ للتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني وعدائها لحركة التحرر الكردستاني وخدمته للفاشية التركية.

ووصل أعضاء فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا إلى ساحة معبر سيمالكا، للتوجه إلى معبر فيش خابور للتنديد بممارسات PDK وتحالفه مع الفاشية التركية ورفضه تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

وتوجه أعضاء الفدراسيون إلى بوابة معبر فيش خابور، وسط الشعارات التي تحيي الشهداء، وتندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني ضد حركة التحرر الكردستاني وقوات الكريلا.

وبعد وصول أعضاء فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، إلى بوابة المعبر، أدلت الرئيسة المشتركة للفدراسيون, فاطمة عمر، قالت فيه : "إن وقفتنا ومشاركتنا في خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، هي للمطالبة بتسليم جثامين شهدائنا، في ظل صمت باشور كردستان ومسؤوليها".

وأشار البيان إلى "أن ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يفعله عدو الشعب الكردي".

ولفت البيان إلى "أن التمثيل بالجثث هو من ممارسات الفاشية التركية؛ لأنها مثلت بجثامين شهدائنا ونبشت مزار الشهداء في عفرين، وادعت وجود مقابر جماعية"، مضيفاً إن "ما يقوم به الديمقراطي الكردستاني هي الممارسات نفسها التي تقوم بها الفاشية التركية".

واعتبر البيان "أن الديمقراطي الكردستاني بعدائه لحركة التحرر الكردستاني هو عدو للشعب الكردي، ويخدم مصالح وأجندات الدولة التركية"، وقال: "في الوقت الذي يتطلب منه الوقوف مع إخوته في وجه الفاشية التركية، يقوم بطعن خاصرة الشعب الكردي في استهداف قوات الكريلا التي تدافع عن جميع الأجزاء الكردستانية".

وتابع البيان: "إن استشهاد الكريلا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر خيانة ومؤامرة، لذا يتطلب منه الرجوع عن خيانته وإعلان صدق نواياه تجاه عدو الشعب الكردي".

ونوّه البيان إلى "أن أعضاء فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا الذين وقفوا في وجه مرتزقة داعش والدولة الفاشية التركية سيستمرون في اعتصامهم مع ذوي الشهداء تحت الخيمة حتى استلام جثامين الشهداء ليواروا في مزار الشهداء".

هذا، وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دخلت يومها السادس والعشرين، والتي نصبت في ساحة معبر سيمالكا حتى استلام جثامين الشهداء.

(ع ع /ف)

ANHA