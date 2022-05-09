فضح مخطط الحزب الديمقراطي الكردستاني في شنكال

منذ هجوم الجيش العراقي وتمركزه بالأسلحة الثقيلة في المدن أطلق الشعب الإيزيدي احتجاجات من أجل إخراج الأسلحة الثقيلة من المدن وإيقاف الحرب. وخاصة في ناحية سنوني. ويعمل الحزب الديمقراطي الذي يعادي الإدارة الذاتية في شنكال وقوات الحماية فيها، على تحريف وتشويه أهداف هذه النشاطات والاحتجاجات. ومن أجل ذلك طالب مسؤول اللواء الـ17 للحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال اتصال هاتفي رؤساء العشائر المقربين من الحزب الديمقراطي بأن يحرضوا الشعب ضد أسايش ايزيدخان. كما أن الحزب الديمقراطي قام بتكليف بعض الأشخاص التابعين له للانضمام إلى الاحتجاجات والعمل على تخريب وتحريف هذه النشاطات.

وظهر هذا الأمر بشكل خاص أثناء تغطية فعالية الشبيبة في نواحي سنوني وبورك ودهولي. حيث أظهرت المقاطع المصورة بعض الأشخاص التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني ممن يعملون على افتعال المشاكل خلال الاحتجاجات.

يشاركون في الاحتجاجات تحت اسم الناشطين المدنيين

سامية سموقي امرأة شابة تعمل في مجموعة هيفي في مخيمات باشور كردستان وتدعي هذه المجموعة العمل على مساعدة العوائل الإيزيدية. عملت سامية على نشر الأخبار التي يروج لها الديمقراطي وحرضت الأهالي على النزوح. دعت سامية الشعب الإيزيدي إلى مغادرة شنكال واللجوء إلى باشور حيث سيتم الاعتناء بهم هناك. والجدير بالذكر أن مجموعة هيفي تتبع للحزب الديمقراطي الكردستاني. لقد شاركت سامية في احتجاجات سنوني ودوكور مدعية بأنها ناشطة مدنية وعملت على تنفيذ مخططات الحزب الديمقراطي.

معارضة الإدارة الذاتية على الشبكات الاجتماعية

شازاد صالح، أحد الأشخاص المكلفين من قبل الحزب الديمقراطي وهو من مركز مدينة شنكال. يعمل شازاد على معارضة الإدارة الذاتية في شنكال مستخدماً مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية. شارك هذا الشخص أيضاً في احتجاجات ناحية سنوني.

شامو ايدو مسؤول بيشمركة شنكال والذي يقيم في مزار شرف دين. شوهد ابنه في أحد المقاطع المصورة وهو يشارك في احتجاجات مجمع بورك.

يسعون إلى تحريض الشعب ضد قوات الحماية في شنكال

الشيخ عمار عجاج وهو أحد رؤساء العشائر في كوه بل، شقيقه المدعو ناصر باشا وهو أحد قادة بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالب الأهالي في أحد الاجتماعات بمعاداة الإدارة الذاتية في شنكال وأسايش إيزيدخان ومقاتلي وحدات مقاومة شنكال وحدات المرأة في شنكال. وهو أيضاً شارك في الاحتجاجات في ناحية سنوني بهدف تحريف الاحتجاجات.

المدعو أبو ميتو الذي يقود احتجاجات مجمع دهولا، هو أحد منتسبي الجيش العراقي، ويتم دعمه من قبل المدعو حيدر ششو من أجل معاداة الإدارة الذاتية وتنظيم الاحتجاجات ضد مؤسساتها.

معظم هؤلاء الأشخاص هم من بيشمركة الحزب الديمقراطي

الشاب مراد وهو أحد منتسبي البيشمركة في قيادة بيشمركة شنكال، يقيم منذ 4 أعوام في سنوني ويشارك في الاحتجاجات.

وفي مجمع بورك أيضاً قام عدد من منتسبي البيشمركة وهم كل من شهوان عجاج وعماد برخوش ووليد دناي بتنظيم الاحتجاجات.

وبعد المشاكل والتحريف الذي حدث في احتجاجات ناحية سنوني، أصدرت حركة الشبيبة التي تقود الاحتجاجات الأساسية، يوم أمس، بياناً أكدت فيه أن لا علاقة لها بباقي الاحتجاجات والنشاطات عدا عن النشاط الذي أقيم في دوار مام زكي في ناحية سنوني.