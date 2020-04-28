فضائية ستيرك TV  تغير تقنية بثها مع بداية شهر أيار

يشهد عصرنا تطورات متسارعة في مجال التقنيات والتكنولوجيا بشكل يومي ومع هذه التطورات تزداد جودة البث بالصوت والصورة ولمواكبة هذه التطورات والوصول إلى بث يمتاز بجودة أعلى للصوت والصورة ستغير فضائية ستيرك TV  من تقنية بثها.
خبر 2020-04-28T08:01:00 مركز الأخبار

للحصول على جودة أعلى للصوت والصورة ستغير فضائية ستيرك TV ابتداء من 1 أيار التقنية الذي تبث من خلاله، فحتى الآن كانت القناة تبث برامجها عبر تقنية  DVB-S  وابتداء من الأول من أيار ستبث عبر تقنية DVB-S2 .

وليتمكن متابعو القناة من متابعة القناة بسهولة بعد هذا التغيير عليهم إجراء بعض التعديلات على قائمة الأقمار الصناعية في جهاز التلفاز لديهم. يجب أولاً الدخول إلى قائمة الأقمار الصناعية والدخول يدوياً إلى تردد قناة ستيرك TV بعدها ودون إجراء أي تغيير في معلومات الصفحة نفسها يجب تغيير القمر من DVB-S  إلى DVB-S2  ثم تثبيت التردد بعد إجراء التغيير حينها يمكن متابعة قناة سترك TV بجودة أعلى للصوت والصورة.

(سـ)

ANHA

 


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