فضائية ستيرك TV  تغير تقنية بثها مع بداية شهر أيار

للحصول على جودة أعلى للصوت والصورة ستغير فضائية ستيرك TV ابتداء من 1 أيار التقنية الذي تبث من خلاله، فحتى الآن كانت القناة تبث برامجها عبر تقنية DVB-S وابتداء من الأول من أيار ستبث عبر تقنية DVB-S2 .

وليتمكن متابعو القناة من متابعة القناة بسهولة بعد هذا التغيير عليهم إجراء بعض التعديلات على قائمة الأقمار الصناعية في جهاز التلفاز لديهم. يجب أولاً الدخول إلى قائمة الأقمار الصناعية والدخول يدوياً إلى تردد قناة ستيرك TV بعدها ودون إجراء أي تغيير في معلومات الصفحة نفسها يجب تغيير القمر من DVB-S إلى DVB-S2 ثم تثبيت التردد بعد إجراء التغيير حينها يمكن متابعة قناة سترك TV بجودة أعلى للصوت والصورة.

(سـ)

ANHA