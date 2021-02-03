فضائية روناهي: أسايش باشور كردستان تتحجج لمنع فضائيتنا من العمل في باشور

أشارت إدارة فضائية روناهي تي في RONAHÎ TV، خلال بيان، إلى أنهم، تقدموا منذ تشرين الأول عام 2020، بطلب لفتح مكتب لها في باشور كردستان، مشيرة إلى أنها قدمت كافة الثبوتيات والأوراق المطلوبة، إلا أن أسايش باشور كردستان، لم ترد على طلبها إلى الآن، وقالت إن ما يقوله الأسايش ليس إلا ذريعة لمنع فضائيتنا من العمل في أراضي الإقليم.

وجاء في نص البيان:

"منذ بداية شهر تشرين الأول من عام 2020 المنصرم، أرسلت فضائية روناهي، ممثلة بالشركة الأم التي تتخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقرًّا رئيسًا لها، كتابًا رسميًّا وفق الأصول والقوانين المرعية، إلى الجهات المعنية في حكومة إقليم جنوب كردستان، يتضمن طلبًا بالموافقة على افتتاح مكتب لها في مدينة هولير عاصمة الإقليم، وذلك لتسهيل عمل الفضائية في الإقليم وفق الأصول والقوانين المرعية.

ومع الأسف، فإن سلطات الأمن (الأسايش) في العاصمة هولير احتفظت بالطلب دون منح الموافقة الأمنية اللازمة، وذلك بذريعة عدم انعقاد اجتماع اللجنة المختصة بسبب فيروس كورونا، ولا زال الطلب معلقًا حتى ساعة إصدار هذا البيان، كما لم نحصل على الموافقات المطلوبة لمزاولة العمل الإعلامي في الإقليم، علمًا أن المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية وافقت على منحنا طلب الترخيص، واستكمالاً للإجراءات الرسمية، راجعنا هيئة المثقفين في إقليم جنوب كردستان، وقدمنا جميع الأوراق والثبوتيات المطلوبة للمؤسسات المعنية في الإقليم، وباعتبار أن طلب ترخيص مؤسسة إعلامية يتطلب موافقة أمنية، راجعنا إدارة الأسايش في هولير، لكن حتى الآن لم نحصل على موافقة الأسايش، ولم يتم الرد على طلبنا .

إننا في إدارة فضائية روناهي، إذ نعتبر أن ما أوردته سلطات أسايش إقليم جنوب كردستان، من عدم انعقاد اجتماع اللجنة المختصة ذريعة لمنع فضائيتنا من العمل في أراضي الإقليم، وأداء مهامها الإعلامية، فإننا في الوقت نفسه نشجب هذا التصرف، ونصنفه في خانة انتهاك الحريات الإعلامية، وممارسة التضييق على عمل مؤسسات الإعلام، كما ندعو الجهات المختصة في حكومة إقليم جنوب كردستان إلى العدول عن موقفها والموافقة على طلبنا، بما يضمن تعزيز حرية العمل الإعلامي في جنوب كردستان.

ولا بد من الإشارة إلى أن فضائيتنا تمارس عملها الإعلامي في عدة مدن وعواصم أوروبية وعربية عن طريق مكاتبها أو مراسليها، فلماذا تمنع سلطات الإقليم افتتاح مكتب لها في هولير؟"

(ل)

ANHA