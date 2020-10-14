FBI: لم نتوصل لنتيجة بشأن سبب انفجار مرفأ بيروت

وقالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI: "لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج القاطع"، وأشارت إلى بيان سابق لمكتب التحقيقات قالت فيه: "سنقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة في التحقيق، ويجب توجيه أسئلة أخرى إلى السلطات اللبنانية بصفتها جهة التحقيق الرئيسية".

وتلقى القاضي فادي صوان تقريرًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولا يزال ينتظر تقارير مماثلة من خبراء متفجرات فرنسيين وبريطانيين، ولم يتضمن الخبر تفاصيل عن محتوى التقرير.

وقال مصدران حكوميان أمريكيان مطلعان على التقارير والتحليلات الرسمية بشأن الحادث، إن الوكالات الأمريكية كانت مقتنعة إلى حد كبير بأن الانفجار، الذي اشتمل على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مباني المرفأ منذ سنوات، كان حادثًا.

وقال مصدر حكومي أوروبي مطلع على تقارير وتحليلات المخابرات، إن خبراء أوروبيين رسميين قدروا أيضاً أن الانفجار كان عرضياً.

وبحسب الرواية الرسمية، فقد وقع الانفجار في مستودع كانت تخزّن فيه كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم (2750 طناً) منذ أكثر من ست سنوات، "من دون تدابير احترازية".

وفي 13 آب/ أغسطس، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، محققًا عدليًّا في انفجار المرفأ، وتستمر التحقيقات مع 21 موقوفًا على خلفية الانفجار.

وتبيّن أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها كانت على علم بالمخاطر التي تشكلها هذه المواد الكيميائية المخزّنة على مقربة من الأحياء السكنية في بيروت، وكان قد تبلّغ بمخاطر تخزين هذه المواد في مرفأ بيروت رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ووزراء ومسؤولو الأجهزة الأمنية.

(ز ر)