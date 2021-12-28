فاشيون أتراك يهاجمون مبنى HDP ويطعنون اثنين من أعضاء الحزب

وبحسب المعلومات، هاجم شخصان مسلحان مبنى حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أقدم المهاجمان اللذان داهما مبنى الحي، على طعن عضوين للحزب بالسكين.

يذكر أن هذا هو ثاني هجوم على مبنى لحزب الشعوب الديمقراطي خلال العام الجاري، بعد أن اقتحم مسلح في يونيو الماضي مكتب حزب الشعوب الديمقراطي في إزمير، مما أسفر عن استشهاد عضوة الحزب "دنيز بويراز" حينها.

هذا ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، لحملة في إطار الإبادة السياسية من قبل السلطات الحاكمة في تركيا، وكان قد وصف الرئيس التركي أردوغان أعضاء الحزب بـ”الإرهابيين".

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ANHA