فارس حربو: على العراق القيام بدوره بالرد على تركيا بكافة السبل الممكنة

يتعرض شنكال منذ 16 آب، لقصف جوي من قبل دولة الاحتلال التركي، وقد استشهد إثر القصف القيادي في وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن، وفي 17 آب تم استهداف مشفى قرية سكينية.

وفي تصريح لوكالتنا، أوضح فارس حربو مسؤول لجنة العلاقات للإدارة الذاتية في شنكال "أن شنكال يتعرض منذ 16 آب، لقصف جوي من قبل طيران الاحتلال التركي الذي يهدف إلى احتلال المنطقة، من خلال محاربة الشعوب الأصيلة في المنطقة لإجبارها على ترك أرضها".

وقال فارس حربو "للأسف فقدنا في 16 آب القيادي الإيزيدي سعيد حسن الذي كان يقود وحدات مقاومة شنكال YBŞ، بالإضافة إلى ابن أخيه الذي كان يرافقه، واللذين كان لهما دور في تحرير أراضي الإيزيديين المحتلة من قبل داعش الإرهابي".

وبيّن حربو أن تركيا لم تحترم زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لقضاء شنكال، وقال "قامت بقتل قيادي عراقي إيزيدي وأحد مرافقيه، وهما منتسبان رسمياً إلى صفوف الحشد الشعبي العراقي، وهي قوة عسكرية عراقية رسمية، وهذا يدل على عدم احترام هذه الدولة المعتدية لسيادة العراق ورئيس حكومته".

وأوضح "ولم تكتفِ تركيا بذلك، بل عادت لتقصف مستشفى في قرية سكينية جنوب جبل سنجار، وهذا الأمر خلف شهداء وجرحى كانوا مدافعين عن العراق والإيزيديين وأرضهم".

وأكد أن الهجمات هي استمراراً لإبادة الشعب الإيزيدي، وقال "نعتبر هذه الهجمات استمراراً لإبادة الشعب الإيزيدي بعد ما فعله داعش، واليوم نرى أن الدولة التركية بقيادة رئيسها أردوغان تريد إتمام ما بدأه داعش، وهو القضاء على الشعب الإيزيدي".

واستغرب فارس حربو صمت الحكومة العراقية حيال الهجمات التركية، بالقول "نستغرب ونتساءل: لما هذا الصمت من قبل الحكومة العراقية التي تتحمّل مسؤولية حماية شعبها على جميع الأراضي العراقية، ونؤكد ضرورة قيام العراق بدوره بالرد على تركيا بكافة السبل الممكنة".

(أ ب)

ANHA