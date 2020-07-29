فارّون من سجون مرتزقة الاحتلال: السجون مليئة بالمختطفين والمختطفات

تمكنت أسرة مكونة من خمسة أفراد بالإضافة إلى شابين، من الفرار من عفرين المحتلة، كان ثلاثة منهم في سجون مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين، ومنطقتي الباب واعزاز.

الأشخاص رفضوا الكشف عن أسمائهم حفاظًا على سلامة أقربائهم الموجودين في المناطق المحتلة، وبينوا أن الاحتلال التركي يرتكب الجرائم بحق المدنيين.

بينما تحدثوا عن الوحشية التي تعرضوا لها أثناء وجودهم في السجون، وأكدوا أنها مليئة بالمختطفين والمختطفات، مع تلفيق تهم باطلة لهم.

مختطفات في سجن للمرتزقة

هذا وكشف الفارّون عن وجود 15 مختطفة من عفرين المحتلة في سجن لمرتزقة الاحتلال، وذكروا أسماء عدد منهن:

"أمينة بكر سلطان 27 عامًا وطفلها من ناحية شيه، فاطمة خليل عثمان 23 عامًا، شمسة الحمد 30 عامًا من ريف حلب، تغريد دلوني 19 عامًا من ناحية تل رفعت، رانيا محمد خليل 43 عامًا وابنتها التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام من قرية قجيمو التابعة لناحية جندريسه، عواشه شقير 50 عامًا من مدينة الطبقة، فداء محمد 25 عامًا وطفلها، فدوى محمد 45 عامًا، منال حسناء 40 عامًا من مدينة منبج، وأن هؤلاء النسوة معتقلات بتهمة تعاملهن مع مؤسسات الإدارة الذاتية.

بالإضافة إلى المعتقلة كوثر حمادة بتهمة التعامل مع الحكومة السورية".

نساء لداعش في مناطق الاحتلال

كما أوضح الفارّون وجود عدد من نساء مرتزقة داعش أيضًا في سجن للاحتلال التركي، وذكروا أسمائهن وأصولهن " آنه بيلوفاروسية 32 عامًا وطفلها الرضيع من روسيا، ماريا ستيفن من روسيا، أم تسنيم روسية الأصل ومعها أربعة أطفال، سعاد العمر 25 عامًا مغربية الأصل ومعها ثلاثة أطفال، سارة فارس 25 عامًا وطفلها من مدينة حمص السورية".

ويتعرض المدنيون في المناطق المحتلة لجرائم لا تنتهي من قبل تركيا، بينما تكثر حالات الخطف لمطالبة ذويهم بفدية مالية مقابل الإفراج عنهم أو قتلهم في حال عدم الدفع.

(سـ)

ANHA