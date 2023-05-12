فاغنر الروسية تؤكد أن الهجوم الأكرواني المضاد بدأ

يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر الروسية، قال بعدما أعرب عن أسفه، إن العمليات الأوكرانية تحقق نجاحاً جزئياً، مضيفاً أن الهجوم الأوكراني المضاد يمضي قدماً وبأقصى سرعة حول باخموت.

وفي رسالةٍ صوتية عبر تلغرام وصف بريغوجين التصريحاتِ الصادرةَ عن كييف، حول تأجيل هجومها إلى وقت آخر في انتظار وصول مزيد من المساعدات من الحلفاء بالمخادعة.

وتأتي تصريحات فاغنر هذه بعد أن أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هجوم قواته المرتقب وعلى نطاق واسع ضد القوات الروسية لن يبدأ قريباً، لافتاً إلى أن الجيش الاوكراني ما زال بحاجة إلى الوقت للتحضير.

زيلينسكي قال في مقابلةٍ تلفزيونية إن قوات بلاده قادرة في الوقت الحالي من المضي قدماً وتحقيق النجاح، إلا أنه أكد أن ضريبة هذا النجاح ستكون مكلفة عبر فقدان الكثير من الناس لحياتهم.

والجدير بالذكر أنه في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أشار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى أن الاستعدادات لشن هجوم واسع ضد القوات الروسية تقترب من نهايتها، لافتاً إلى أن القرار السياسي بهذا الخصوص سيُتخذ عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.

(سـ)