فعاليتان في مقاطعة كوباني احتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان

ففي ناحية صرين جنوبي مدينة كوباني، نظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، اليوم، فعالية لأبناء الشهداء؛ بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم، احتفاء بقدوم ميلاد القائد.

بدأت الفعالية بإيقاد الشموع من قبل أبناء الشهداء في ناحية صرين قرب صورة القائد عبد الله أوجلان، والوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء، بهية العلي، قالت فيها: "هدفنا اليوم إدخال البهجة إلى قلوب أبناء من ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل حرية الوطن والكرامة، وتحقيق الديمقراطية على هذه الأرض عبر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان"، مبارِكةً ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وتخلل الحفل تقديم الفقرات الغنائية من قبل فرقة مركز الثقافة والفن في ناحية صرين، وانتهى على وقع شعار "لا حياة بدون القائد".

أما في مدينة كوباني، فاحتفلت قوى الأمن الداخلي بميلاد القائد عبد الله أوجلان، بعد الوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ماجدة حسون أن "هذا اليوم هو عيد ميلاد الحضارة الديمقراطية، حضارة أعاد لها القائد روحها بفكره وفلسفته".

وأضافت: "من هنا من مدينة المقاومة؛ كوباني نحيّي مقاومة القائد في سجن إمرالي، الذي يتعرض فيه القائد لعزلة جسدية منذ أعوام".

بعد ذلك، كُرّمت الإداريات في قوى الأمن الداخلي، ثم قدم أعضاء فرقة الهلال الذهبي في إقليم الفرات بعض الأغاني القومية التي اختتمت بها الفعالية.

(ن ك/د)

ANHA