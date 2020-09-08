فعاليتان في منبج والرقة بمناسبة السنوية الثالثة لتأسيس مجلس المرأة السورية

ويصادف اليوم، السنوية الثالثة لتأسيس مجلس المرأة السورية الذي أُعلن عنه في 8 أيلول عام 2017 خلال مؤتمر تأسيسي أقيم في مدينة منبج، بحضور ممثلات من كافة المناطق السورية بجميع مكوناتها.

منبج

بهذه المناسبة أقيمت ورشة عمل في مكتبة محمد منلا غزيل غرب المدينة، بحضور عضوات اللجان والمؤسسات الخاصة بالمرأة في الإدارة وعضوات الأحزاب السياسية في المدينة.

في البداية عرّفت الإدارية في مجلس المرأة السورية ريم حياني "اتفاقية سيداو" وقالت "اتفاقية سيداو هي اتفاقية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، اتخذت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، خطوة رئيسة نحو تحقيق هدفها بمنح المرأة المساواة في الحقوق، وضمان حقوق المرأة.

وأضافت ريم: اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضعت هذه الاتفاقية، المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني ملزم بالمبادئ والتدابير المقبولة دوليًّا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان".

وقالت أيضًا "كشفت هذه الاتفاقية الشاملة عن ضمان الحقوق المتساوية للمرأة بصرف النظر عن حالتها الزوجية في جميع الميادين، من سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية ومدنية".

ونوهت ريم أن الاتفاقية تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة.

فيما بعد دار النقاش بين الحاضرات حول آلية تطبيق اتفاقية سيداو وتطويرها وكيفية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والحدّ من التمييز.

الرقة

في السياق، نظم مجلس المرأة السورية في مدينة الرقة احتفالية، أقيمت في المركز الثقافي الواقع وسط المدينة، بمشاركة عضوات مجالس دير الزور ومجلس الرقة المدنية ومكتب العلاقات العامة لمسد، إضافة إلى ممثلين من حزب سوريا المستقبل لفرعي الرقة وإدلب ونخبة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها رحبت عضوة مكتب العلاقات في مجلس المرأة السورية آية الحاج بالحضور، ثم ألقي العديد من الكلمات، باسم إدارة المرأة بالرقة ألقتها نسرين الحسن، وباسم المجلس التشريعي لمجلس الرقة المدني ألقتها ليلاف الخليل، وباسم حزب سوريا المستقبل ألقتها سعاد خلو، وكلمة باسم الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ألقتها جيهان خضرو، وكلمة باسم مجلس سوريا الديمقراطي ألقتها ظبيه الناصر.

وباركت الكلمات السنوية الثالثة لمجلس المرأة السورية، وأثنت على الدور الرائد للمرأة والجهود المبذولة من قبلها في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة، وأوضحت أن المجلس أولى المرأة أهمية كبيرة.

وأشارت إلى ما عانته المرأة السورية خلال هذه السنوات من الحرب وحرصها على العمل من أجل إيقاف الحرب وبناء السلام في سوريا.

وبعدها قدّم المكتب التشريعي في مجلس الرقة المدني وسامًا رمزيًّا لمجلس المرأة السورية بهذه المناسبة.

وبعد ذلك تمت قراءة أهداف ومخططات مجلس المرأة السورية من قبل العضوة في مكتب العلاقات العامة بمجلس المرأة السورية هبة محمد.

فيما بعد عُرض سنفزيون تناول أعمال مجلس المرأة السورية خلال عام، واختُتمت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية وغنائية من قبل فرقة براعم الطفولة التابعة لمركز الثقافة بالرقة.

(س ع- رع / س و)

ANHA