فعاليتان في الشدادي ومنبج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تأتي الاحتفالات في إطار سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا في 23 شباط المنصرم ولغاية الـ 10 من شهر آذار الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

الشدادي

حضر الاحتفال الذي نظمته لجنة النشاطات بالتنسيق مع منظمة إنقاذ الطفل العالمية، في مدرسة أبي القاسم الشابي في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، طلاب ومعلمي ناحية الشدادي، وتخلله عروض فنية ومعرض للأشغال اليدوية.

حيث بارك الإداري في لجنة النشاطات في مجمع الشدادي التربوي، حسن الرجا، في حديث لوكالتنا، اليوم العالمي للمرأة، على كافة النساء حول العالم وشمال وشرق سوريا.

منبج

فيما أقامت لجنة الثقافة والفن في مدينة منبج وريفها، تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، معرضاً لإحياء التراث الشعبي القديم من صنع المرأة في مدينة منبج، وذلك في حديقة الثقافة والفن وسط المدينة.

وتضمن معرض التراث الشعبي، إعداد مجموعة من النساء لخبز الصاج، ومعرضاً للأدوات التراثية القديمة مثل عرض حجر الرحى الخاص بطحن القمح، بالإضافة إلى منسوجات يدوية قديمة وأوانٍ فخارية ونحاسية وحديدية، بالإضافة إلى صور الشهيدات.

وزار المعرض عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية ومجلس تل حوذان والمحترق.

الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن في منبج، جليلة سعيد، رحبّت بالحضور خلال كلمة لها أثناء افتتاح المعرض، وقالت: "لأن التراث يمثل هوية المجتمع وثقافته، ويعتبر ركيزة أساسية في المجتمع، ولأن الإنسان مهما حاول الابتعاد عن تراثه، لا بد له من العودة إليه، لأنه هويته، إذ لا معنى لحياة الإنسان دون تراثه وثقافته وحضارته ولغته".

في حين بيّنت النائبة في لجنة المرأة، يازي محمد، الإنجازات الحقيقية لـ 8 آذار ظهرت في شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى "هذا العام الخامس لنا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بعد إنجازات حققتها المرأة على الصعيد العسكري والتنظيمي والإداري والسياسي والاقتصادي".

مؤكدة أن الإنجازات التي حققتها النساء في شمال وشرق سوريا، أصبحت محط أنظار الصديق والعدو، فمشروع تمكين المرأة في شمال وشرق سوريا، يهدف الصديق إلى نقله وتطبيقه في مناطقه، كما يهدف العدو إلى إيجاد ثغرة فيه لإفشاله.

لذلك دعت نائبة لجنة المرأة، كافة النساء إلى تكثيف نضالهن وتحقيق المزيد من الانتصار بالعمل الدؤوب للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهيدات والشهداء.

وانتهى المعرض بتقديم فرقة تل حوذان فقرة غنائية شعبية، عقد الحضور على وقعها حلقات الدبكة.

(كروب/ي م)

ANHA