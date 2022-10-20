فعالية وسط المدينة...أهالي كوباني يؤكدون أن استخدام الكيماوي دليل ضعف دولة الاحتلال التركي

تجمع العشرات من أهالي مدينة كوباني مساء اليوم ، في ساحة المرأة الحرة وسط المدينة في فعالية نظمتها حركة الشبيبة الثورية في المقاطعة ولجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء تنديداً باستخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا في جبال كردستان.

وكانت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) قد نشرت الثلاثاء الماضي؛ سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة في جبال كردستان خلال شهري أيلول وتشرين الأول.

وكتب اسم القائد عبدالله أوجلان والكريلا في ساحة المرأة الحرة بواسطة نيران تم إشعالها من قبل المشاركين في الفعالية، فيما لبست العشرات من النساء سترات عليها صور القائد عبدالله أوجلان.

وألقت العضوة في لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء روناهي أحمد بياناً أشار إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية في جبال كردستان ضد الكريلا هو دليل ضعف الدولة التركية التي لم تحقق أي تقدم في حربها رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها الاحتلال، كما وطالب البيان الكردستانيين بتصعيد النضال ودعم الكريلا في المقاومة ضد الاحتلال.

من جانبه قال الرئيس المشترك لمجلس الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى محمد صديق ؛ خلال كلمة ألقاها، إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون صاحب ضمير أو وجدان وإن جميع المنظمات الحقوقية التي تدعي حماية حقوق الإنسان تغض الطرف عن الجرائم التركية، مضيفاً إن الوقوف في وجه الاحتلال ودعم الكريلا والالتحاق بالمقاومة التاريخية في جبال كردستان هو الحل والرادع الوحيد.

وقبيل انتهاء الفعالية ردد العشرات من المشاركين شعارات مجدت بطولة مقاتلي الكريلا في جبال كردستان.

(ز س/سـ)

ANHA