فعالية ترفيهية لطلبة مدرسة الأندلس في مدينة الرقة

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع إحدى المنظمات المعنية بشؤون الطفل العديد من الأنشطة و المسابقات الترفيهية وتوزيع الهدايا والجوائز على الطلاب.

المسؤول عن تنظيم الحفل مهند الذخيرة أشار الى أن الهدف من هذه الفعالية وغيرها هي رسم البسمة على وجوه الأطفال، خاصة أن الأطفال في هذه المرحلة يكونون بحاجة إلى الاهتمام بهم، والترفيه عنهم وتخفيف الضغوط النفسية ،وخاصة التي مورست عليهم في فترة احتلال مرتزقة داعش للمدينة.

وجاءت هذه الفعالية الترفيهية بعد الانتهاء من أعمال ترميم المدرسة وتزيينها وزراعة باحتها بالأشجار المتنوعة.

والجدير بالذكر أن فعالية مماثلة أقيمت اليوم في مدرسة علي بن أبي طالب الواقعة وسط المدينة.

(رع /م )

ANHA