فعالية ترفيهية لأطفال قامشلو بمناسبة حلول رأس السنة الكردية

احتفاء بحلول رأس السنة الكردية والذي يصادف يوم غد الجمعة، نظمت لجنة شلير لحماية الطفل، فعالية ترفيهية للأطفال تضمنت ترديد الأغاني والرقص الكردي بالأزياء الكردية الفلكلورية، وذلك في أحياء مدينة قامشلو.

انطلقت فعالية الاحتفال من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن، بعقد حلقات الدبكة وترديد الأغاني والأناشيد الوطنية الكردية، بمشاركة العشرات من الأطفال المرتدين الزي الكردي.

ثم توجّه الأطفال نحو السوق المركزي وسط المدينة؛ لزيارة المحال التجارية وتقديم تهاني العيد والحصول على الهدايا، مرددين نشيداً تراثياً كرديا خاصاً برأس السنة.

ويأتي احتفال رأس السنة الكردية في 13 كانون الثاني من كل عام، ويعتمد، حسب التقويم الروماني المشابه للتقويم الميلادي، نظام السنة الشمسية تماماً، فالسنة 365 يوماً، والاختلاف الوحيد عن التقويم الميلادي هو أنه يتبعه بـ 13 يوماً.

وقد قامت لجنة شلير لحماية الطفل في 9 كانون الثاني، بحملة توزيع ملصقات ومنشورات في مدينة قامشلو؛ للتعريف بيوم رأس السنة الكردية.

(ك آ/ ل م)

ANHA