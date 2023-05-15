فعالية ثقافية وأدبية في مدينة الحسكة بمناسبة يوم اللغة الكردية

بمناسبة يوم اللغة الكردية، نظمت جمعية روج آفاي كردستان للأدب والثقافة والكردية في مدينة الحسكة فعالية ثقافية وأدبية، في صالة ماربيلا، بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني ومثقفين وأكاديميين وباحثين في اللغة الكردية، بالإضافة إلى العشرات من طلبة جامعة روج آفا.

وانطلقت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الإداري في جمعية روجافاي كردستان للأدب والثقافة الكردية، سيبان إسماعيل، كلمة، هنّأ فيها يوم اللغة الكردية على كافة الشعب الكردستاني.

سيبان إسماعيل أوضح: "أن اللغة الكردية هي اللغة الأم العريقة والأقدم على مرّ العصور لشعوب ميزوبوتاميا، والهدف من تنظيم هذه الفعالية هو إحياء يوم اللغة الكردية والحفاظ على الثقافة واللغة الكردية".

وأكد إسماعيل: "بفضل ثورة روج آفا تطورت اللغة الكردية بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى شهدائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لحماية هذه المكتسبات". ونوّه إلى أن الدول الرأسمالية والمحتلة لكردستان تحاول على مر التاريخ القضاء على الهوية واللغة الكردية، لذلك على كافة الشعوب الحفاظ على لغتهم الأم وتعزيزها تطويرها.

وحسب اللجنة التحضيرية، فإن الفعالية تضم جلستين أساسيتين لشرح واقع اللغة الكردية، الجلسة الأولى من محورين الأول معنونة بـ "اللغة الكردية ومكانتها وتفاعلها مع اللغات"، وتشمل: "النهوض باللغة الكردية ومواجهة التحديات، عوامل نمو اللغة الكردية، تعزيز التعدد اللغوي".

أما المحور الثاني فسيكون عن تعزيز الحوار بين الثقافات من أجل التماسك اللغوي، ثم سينتقل المحاضرون إلى الجلسة الثانية التي ستضم محورين أيضاً؛ أولها "تصور التلاحم والإدماج الاجتماعي من خلال التعدد اللغوي (مناهج الإدارة الذاتية الديمقراطية نموذجاً)، والثاني "إمكانات التقنيات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة، الخصوصية الرقمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في تعليم الطلاب، أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم".

كما سيتخلل الفعالية تقديم فقرات قصصية بالإضافة إلى عروض مسرحية وفقرات غنائية من التراث الكردي، بالإضافة إلى أمسية شعرية لبعض شعراء مدينة الحسكة.

وتأسست جمعية روج آفاي كردستان للأدب والثقافة الكردية في السابع من آذار 2023 بمقاطعة الحسكة، وهي جمعية مستقلة غير ربحية كما أُعلن عنها بمبادرة من قبل عدد من المثقفين والأكاديميين في مجال الثقافة والأدب والتاريخ الكردي.

(كروب/ م ح)

ANHA