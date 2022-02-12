فعالية ثقافية لاستذكار الشهيد عكيد شيلو في الشهباء

بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد المناضل عكيد شيلو، نظمت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين فعالية ثقافية شارك فيها العشرات من المعلمين، وذلك في صالة ميتان في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها تقديم عرض سنفزيوني دام 15 دقيقة عن حياة الشهيد عكيد شيلو، وحبه للتعليم وتجديد الفكر الحر.

وبعدها ألقى مجموعة من المعلمين والمعلمات قصائد شعرية حول مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى فقرة غنائية قدمها المعلم عزت حبش.

يذكر أن عكيد جيلو كان له دور بارز في تطوير مؤسسة اللغة الكردية ولجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي في حلب وعفرين، واستشهد إثر حادث بتاريخ 13 شباط عام 2019 .