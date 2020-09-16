فعالية شعرية دعماً للتراث والفلكلور العربي

نظمت لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة فعالية شعرية تحت شعار "الفلكلور مرآة الثقافة والحضارة" في ناحية الهول دعماً للفلكلور والتراث العربي.

الفعالية جرت تحت خيمة على ضفاف بحيرة الخاتونية بالناحية, وحضرها العشرات من الأهالي، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات العسكرية والمدنية والعديد من الشعراء.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت, تلتها كلمة من قبل الناطقة باسم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة، عفاف حسكي, والتي باركت الفعالية، وقالت: "هذه الفعاليات تحيي التراث والثقافة العربية, إن فكر ونهج الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب يساهم في تحقيق أهداف شعوب شمال وشرق سوريا كالحرية والديمقراطية".

وتلاها إلقاء عدة قصائد شعرية من قبل كل من الشاعر حميد رجب من ناحية الهول, الشاعرة ساجدة حسن, والعديد من الشعراء الآخرين, وتمحورت مواضيع القصائد حول أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية, والاحتلال التركي لمدن شمال وشرق سوريا.

واختتمت الفعالية الشعرية بفقرات غنائية من الفلكلور العربي قدمها الفنان سليمان الجاموس, وعقد حلقات الدبكات التراثية العربية.

(ه إ/هـ ن)

ANHA