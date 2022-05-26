فعالية شعبية في الدرباسية لدعم قوات الكريلا

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة باسم أهالي ناحيتي الدراباسية وزركان القتها عدلة مستو التي أشادت بانتصارات قوات الدفاع الشعبي في زاب وافا شين على جيش الاحتلال التركي وخيانة حزب الديمقراطي الكردستاني. وأضافت :" قوات الكريلا انتصرت في جبال كردستان على الاحتلال التركي. قوات الكريلا لا تهزم".

واستنكرت عدلة مستو هجمات جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد مناطق الدفاع المشروع وشنكال. وكذلك الهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا.

وأضافت عدلة مستو "ان قوات الدفاع الشعبي يمثلون وجود الشعب الكردي، وأن الخيانة مصيرها الهزيمة هي وأعوانها الذين يحاولون احتلال اراضي كردستان التي طهرت بدماء أبناء الكرد".

واستمرت الفعالية بتقديم فقرات من الأغاني الثورية قدمتها فرقة زيلان التابعة لمركز الثقافة والفن.

(ب ح/ك)

ANHA