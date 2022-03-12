فعالية رياضية بمناسبة 12 آذار في الشهباء

وتجمع العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية التابعة لإقليم عفرين، في الملعب الرياضي الواقع في قرية بابنس التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في فعالية رياضية، لإحياء ذكرى انتفاضة 12 آذار.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان باللغتين العربية والكردية من قبل لاعب فريق اتحاد معلمي مقاطعة الشهباء، أحمد رمو، والإدارية في مجلس الشبيبة لمقاطعة عفرين، أمينة حاج عبدو.

البيان استذكر في مستهله شهداء انتفاضة 12 آذار. وأضاف: "إن أرض سوريا بكافة مكوناتها وثرواتها هي لكافة السوريين من جميع القوميات والطوائف والديانات والمذاهب، فأرض سوريا هي من أقدم وأقدس بقاع الجغرافيا ولها تاريخ عريق بمكوناتها والفسيفساء التي يلونها الشعب السوري بألوانه العريقة الغنية بالتعبير عن ذاتها"

وجاء في البيان أيضاً: "إننا كرياضيين في إقليم عفرين ندين ونستنكر تلك الممارسات والهجمات بحق الشعب الكردي في جميع مجالات الحياة ولا سيما في الرياضة"، كما عاهد " شهداءنا وشعبنا أننا سنسير على دربهم حتى إحلال السلام وتحرير كافة الشعوب من تلك الذهنية الفاشية، لقد ولى زمن العبودية وحان وقت الحرية، فالقيادة والريادة للشباب والمرأة حتى تحقيق النصر".

وبعد قراءة البيان، بدأت مباراة بكرة القدم لفئة الرجال بين فريقي مجلس مقاطعة عفرين واتحاد معلمي مقاطعة الشهباء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

(ك)

ANHA