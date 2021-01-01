أقامت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها فعالية للاحتفال ببداية العام الجديد، تضمنت عدة عروض، وحضر الفعالية العشرات من أهالي مدينة منبج، وذلك في ملعب 15 آب الواقع وسط المدينة.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة باسم الشبيبة الثورية في مدينة منبج وريفها، ألقاها الرئيس المشترك لمجلس شباب سوريا الديمقراطية أحمد الجميلي، قائلًا "بمناسبة قدوم العام الجديد الذي سيكون عامًا للانتصارات، نجدد عهدنا بمضاعفة جهودنا، سعيًا نحو ترسيخ مبادئ الأخوة في سبيل تحقيق الديمقراطية والتعايش المشترك".

وتلا الكلمات عدة عروض منها عرض تايكواندو، وعرض مسرحي لفرقة الشهيد جان فيدا بعنوان" الحرب الخاصة وتأثيرها" تحدث عن تأثير الحرب الخاصة على المجتمع والفرد.

واختتمت الفعالية بعرض غنائي ودبكات شعبية.

(كروب/م)

ANHA