وشارك في الفعالية أعضاء وعضوات المؤسسات التابعة للإدارة المدنية، والأحزاب السياسية، وقوى الأمن الداخلي، وأعيان ووجهاء العشائر، والمؤسسات الخاصة بالمرأة، ومجلس منبج العسكري.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية، قرأه الرئيس المشترك للحركة في منبج أحمد الجميلي.

البيان أكد تضامن الشبيبة مع حملة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وقال "من هنا ومن هذا المكان، نعلن انضمامنا إلى حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، كونه حزب مناضل من أجل حرية العالم أجمع، ومن هذا المنطلق ندعو كافة أهالي المنطقة للانضمام إلى هذه الحملة العالمية".

وعاهدت الشبيبة في ختام بيانها بالنضال "بكل أشكال النضال الديمقراطية، لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب، ومن أجل السلام والديمقراطية، وحقوق الإنسان".

ثم ألقى الناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج، محمد صادق العصيدي، كلمة قال فيها "حزب العمال الكردستاني له جانب وطني وجانب عالمي، الذي يطالب ويناضل من أجل العيش المشترك، وأخوة الشعوب، والحرية والمساواة، ولا يفرق بين القوميات والأديان".

كما ألقت إدارية الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي، نيرمين حميدي، كلمة قالت فيها "طالبت الدول ومنظمات حقوق الإنسان بفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب، لأنه حزب تحرير إنساني".

تلتها كلمة عضوة لجنة التدريب في تجمّع نساء زنوبيا، هبة الأحمد، وقالت فيها: "حزب العمال الكردستاني بدأ النضال بهدف محاربة كافة القوى الرأسمالية، وتحرير كافة الشعوب المضطهدة، وبناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي سياسي حر، مبني على أخوة الشعوب، ومحاربة السلطة والدول، التي كانت دائماً تقمع الشعوب المطالبة بالحرية".

واختتمت عضوة لجنة التدريب في تجمّع نساء زنوبيا، هبة الأحمد، كلمتها بالقول "نحن نساء مدينة منبج، سنقدم كل ما لدينا في سبيل إخراج اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية، ونكثف من نضالنا؛ لأن هذا الحزب يمثل المجتمع ولا يمكن إنكار المجتمع".

ثم بُدئ بجمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب، ومن المقرر أن تستمر الفعالية ثلاثة أيام على التوالي.

(ش س/ك)

ANHA