فعالية لاتحاد المرأة الشابة تهدف إلى زيادة الوعي وفق فلسفة القائد عبد الله أوجلان

نصب اتحاد المرأة الشابة في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو خيمة لإعطاء دروس فكرية وزيادة الوعي لدى المرأة وذلك في قرية الزهيرية التابعة لمدينة ديرك، تحت شعار "المرأة حياة حرة، انصروا حرية المرأة" بمشاركة عضوات المؤسسات المدنية في الناحية.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم بدأت الإدارية في مؤتمر ستار، شادية يوسف بإعطاء درس عن أهمية التدريب وفكر القائد عبد الله أوجلان والهدف من التدريب والتعليم وأهميته في المجتمع الأخلاقي والسياسي وأهمية المرأة ودورها في المجتمع ونمو الثقافة وتنمية مهارات المرأة وتطوير روح الجماعة والعمل التشاركي.

وبعد الانتهاء من الدرس فتح باب النقاش أمام الحضور لإبداء آرائهم حول الموضوع.

وستستمر الفعالية حتى 21 أيلول الجاري.

(ح ر/ف)

ANHA