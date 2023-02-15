فعالية إضراب عن الطعام في الرقة تنديداً بالمؤامرة الدولية

وشارك في الفعالية التي أقيمت تحت خيمة نصبت في مبنى مجلس عوائل الشهداء في الرقة، وفود من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس الرقة المدني، والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء عشائر الرقة ومنظمات المجتمع المدني ومجلس إدلب الخضراء وأبناء الشهداء.

بدأت فعالية الإضراب بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقت عضوة مجلس إدلب الخضراء ناهد الرجب كلمة قالت فيها: "من أجل إنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية تخوض شعوب المنطقة نضالاً تاريخياً في المجالات والميادين كافة، وسط محاولات القوى العالمية والأنظمة الاستبدادية في المنطقة وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي الوقوف أمامه بكل ما تملك من قوة وأدوات حرب قذرة".

كما ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس الشهيد أحمد الجانم، إيمان الصافي كلمة باسم المجلس العام في الرقة قالت فيها: "هدف المؤامرة إحباط جهود وتحرير الشعوب وضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي أصبح مثالاً تحتذي به الشعوب المتعطشة للحرية".

وأضافت: "باعتقالهم للقائد حاولوا إفشال ثورتنا ولكنهم فشلوا"، مؤكدة أن "القائد كان من الأوائل الذين دعوا إلى تحرير المرأة تحت شعار (المرأة، الحياة، الحرية) وعلى هذا الأساس يجب على المرأة بشكل عام والمرأة الكردية بشكل خاص استنكار هذه المؤامرة والوقوف في وجه الطغيان والاستبداد الساعي إلى تحطيم إرادتها".

وانتهت فعالية الإضراب عن الطعام بالخروج في مسيرة مشاعل تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان.

(م خ/ك)

ANHA