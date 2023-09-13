فعالية في إيطاليا للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

تنُظم فعالية ثقافية وسياسية في مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم، تحت شعار "زمن الأمل" للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، والسجناء السياسيين، وحماية حرية وحق الشعب الكردي في تقرير مصيره، من قبل مكتب معلومات كردستان في إيطاليا وريتا كردستان إيطاليا، كما يدعمه حزب إعادة الإعمار الشيوعي الإيطالي.

ودعا المنظمون إلى المشاركة في الفعالية عبر بيان، أعلنوا فيه أن القائد عبد الله أوجلان بأطروحاته حول الديمقراطية والكونفدرالية الديمقراطية للمشكلة الكردية والشرق الأوسط، أصبح أملاً لشعوب العالم، وخاصة لشعب المنطقة.

كما ذكر البيان أن الاحتلال التركي يشن هجمات وحشية بهدف القضاء على مكتسبات الشعب الكردي.

علينا حماية ثورة رج آفا

وجاء في البيان أيضاً أن: "نظام أردوغان الاستبدادي يهدد روج آفا باحتلال واسع النطاق، ومن المعلوم أن روج آفا حاربت ضد تنظيم داعش وهزمته". وذكرت المؤسسات أن ثورة روج آفا تأسست على النموذج الديمقراطي والتحرر من التعصب الجنسي القائم على أفكار القائد عبد الله أوجلان، ويجب أن تحظى ثورة رج آفا بحماية شعوب العالم".

الحرية للقائد عبد الله أوجلان

تبدأ الفعالية الثقافية في الساعة 18.00 بتوقيت إيطاليا، وسينضم إليها رسام الكاريكاتير الشهيرZerocalcare والسياسية الكردية هازال كويونجور ورئيس تحرير دار نشرPûnto Rûsso روبرتو مابيلي والصحفي جياكومو سيني، وسيتم فيها مناقشة أفكار وكتب القائد عبد الله أوجلان.

وفي الساعة 20.00 ينطلق الحفل الموسيقي الكبير بمشاركة الفنانين "أليسيو ليكا، وماركو ريفيلي، وبرفين ديمير، وريناتي فرانكي، وآستي عبدو، وراب كافيرنا بوسيه، ويونغ بانينارو، وإيلي كوتينو وآسالتي فرونتالي" ومع شعار "الحرية للقائد عبد الله أوجلان".

(أ ب)