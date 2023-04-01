فعالية فنية وأدبية بمناسبة ذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة

بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس وحدات حماية المرأة وتحت شعار" المرأة، الحياة، الحرية"، نظمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، وحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، وديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، فعالية فنية وأدبية تضمنت عرض صور، وقراءات شعرية.

وحضرت الفعالية التي نظمت في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، نساء وممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة والأحزاب السياسية في مقاطعة قامشلو وأهالي ناحية ديرك.

وبدأت الفعالية بإلقاء عضوة هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، فريال جولي، بكلمة من قبل أشادت خلالها بدور وحدات حماية المرأة في الحفاظ على الأمن والأمان في شمال وشرق سوريا، وتابعت:" وحدات حماية المرأة أثبتت جدارتها وإرادتها في ثورة شمال وشرق سوريا عبر محاربة مرتزقة داعش وصد هجمات جيش الاحتلال التركي، وحققت العدالة والحرية لآلاف النساء".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمة، ألقت كل من: كلستان أحمد، روكن سلو، ربيعة أحمد قصائد شعرية تشيد بمقاومة وحدات حماية المرأة.

تخللت الفعالية عرض 50 صورة لوحدات حماية المرأة والقائد عبد الله أوجلان.

واختتمت الفعالية بترديد شعارات تحيّي مقاومة وحدات حماية المرأة" تحيا مقاومة المرأة الحرة".

(كروب/آ)

ANHA