فعالية فنية لأطفال وذوي الشهداء في منبج

وحضر الفعالية عدد من ذوي الشهداء في منبج ومن مدينة إدلب وعضوات حزب سوريا المستقبل في الرقة, بالإضافة إلى حضور أعضاء وعضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج, وذلك في مركز الثقافة والفن.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت, من ثم ألقت الناطقة الرسمية لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر كلمة رحبت فيها بالحضور، وقالت: " في هذا اليوم نقف على هذه الأرض المقدسة التي ارتوت بدماء أبنائها الشرفاء, لنستذكر بطولاتهم عرفاناً لتضحياتهم".

وأضافت ابتسام: " وللمحافظة على هذه الدماء الزكية يجب أن نقف صفاً واحداً في وجه كل التهديدات والاعتداءات التي تهدد مناطقنا التي تحررت بفضل دماء أبنائنا الشهداء".

ومن ثم قُدمت عدة فقرات شعرية وغنائية منها فقرة شعرية بعنوان" الأوطان" قدمتها الشابة هيا العيسى, وفقرة غنائية لفرقة الشهيدة عفرين خلف التي تحدثت عن براعم الطفولة, وفقرة الغناء والدبكة الشعبية قدمتها فرقة تل حوذان للرقص الشعبي.

ومن ثم كرم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ذوي وأطفال الشهداء بدروع تكريمية تقديراً لجهودهم وعطائهم.

وبعد الانتهاء من فقرات الفعالية قرأت أمهات وزوجات الشهداء بالتنسيق مع مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بياناً إلى الرأي العام حول هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وقرئ البيان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء حسنا الضاهر.

وجاء في نص البيان ما يلي:

" نحن أمهات وزوجات وعوائل الشهداء في منبج ومن خلال مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل نجتمع اليوم, من كافة مكونات وأطياف الشعب السوري في جغرافية واحدة, ومن صميم ثورة الحرية والسلام, ثورة الديمقراطية التي قادتها المرأة بكل تضحية وفداء".

وأضاف البيان: "إن دولة الاحتلال التركي كانت ولازالت تعتمد أشد أساليب القمع والتصفية العرقية وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الكردي, ولجميع شعوب المنطقة التي أثبتت عظمة نضالها التحرري وقدمت الكثير من التضحيات في سبيل نيل الحرية وحقوقها المشروعة".

البيان أدان "جميع الاعتداءات والعمليات العسكرية التي تقوم بها الدولة التركية بحق أهالي المنطقة وعلى جنوب كردستان".

ودعا البيان جميع شعوب المنطقة إلى الانتفاض في وجه "العثمانية الجديدة بالوقوف صفاً واحداً والتصدي لها وعدم السماح للدولة التركية بتحقيق أهدافها وأطماعها في المنطقة التي رويت بدماء الشهداء".

واختتمت الفعالية والبيان بترديد شعارات تحيي مقاومة الشعوب الحرة وتمجد الشهداء.

(س ع/ك)

ANHA