فعالية الاعتصام في الدرباسية تختتم بالتأكيد على النضال حتى تحقيق حرية القائد

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية أمس السبت اعتصاماً تحت شعار "حرية القائد APO ضمان السلام في الشرق الأوسط" تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان, وذلك في ناحية الدرباسية.

ونصبت الخيمة بالقرب من دوار المرأة في الناحية، واختتمت فعالية الخيمة في اليوم الثاني بتظاهرة أكدت على الاستمرار بالنضال حتى تحقيق حرية القائد الجسدية.

وبدأت التظاهرة من أمام دوار المرأة وجابت الشوارع الرئيسة في الناحية، مع ترديد المشاركين شعارات تندد بالعزلة المفروضة والمحتل التركي، وحاملين صور القائد عبد الله أوجلان.

وعند الوصول إلى نهاية الشارع العام في الناحية، وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كملة من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية محمد خلف، وندد في مستهل حديثه بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والتواطؤ مع المحتل التركي ضد المناضلين الكرد.

وقال محمد خلف: "عرفت الخيانة بأن الانسحاب خطوة واحدة من أرضه خيانة كبيرة، فماذا يعتبر السماح للعدو بدخول الأراضي وبناء القواعد العسكرية".

ونوه محمد خلف، بأن وجود القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي كان بخيانة كبيرة من عدة أطراف ودول، وتابع قائلاً: "نحن مصرون على ضرب الخيانة وكسر القيود المفروضة على قائدنا".

وطالب الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي جميع مكونات المنطقة بتطبيق فكر وفلسفة القائد أوجلان ليس فقط بشكل نظري بل بشكل عملي أيضاً.

ومن جانبها قالت الإدارية في مؤتمر ستار فاطمة كلش: "لن نتراجع عن قيم ومبادئ ثورتنا التي بنيت بفضل دماء وتضحيات الشهداء وعوائلهم".

وأوضحت فاطمة "القائد عبد الله أوجلان ضحى كثيراً من أجل كافة مكونات المنطقة والعيش بسلام وحرية بعيداً عن الدكتاتورية والعبودية، وبشكل خاص قدم الكثير من أجل أن تنال المرأة كافة حقوقها".

ونددت فاطمة كلش بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وخيانة الدول الرأسمالية له وتابعت قائلة: "وبشكل خاص خيانة أفراد من عائلة البرزاني للقائد بهدف إسكات صوت الحق والحقيقة".

وأكدت الإدارية فاطمة كلش بأن عزيمتهم وإرادتهم لن تنكسر وسيبقون يطالبون بحرية القائد.

(كروب /سـ)