فعالية أدبية تدعو إلى تصعيد النضال ضد المحتل

تحت شعار "الأدب مقاومة"، نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ـ مكتب الحسكة، نشاطًا أدبيًّا، بهدف دعم مقاومة عفرين وسري كانيه وكري سبي في وجه الاحتلال التركي.

النشاط يهدف إلى توجيه رسالة إلى المجتمع، وتسليط الضوء على أداء كل إنسان وواجباته ضمن الثورة الشعبية.

وحضر النشاط الذي نُظّم في مركز الثقافة والفن بحي المفتي في مدينة الحسكة، العشرات من الشخصيات الثقافية، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت مجموعة من القصائد الشعرية، من قبل الشعراء "عفاف حسكي ولميس محمد وكوثر مارديني وصفاء أحمد وهوزان كركندي ومشعل أوصمان".

وتمحورت القصائد حول نضال الشهيدة هفرين خلف، ومقاومة عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بالإضافة إلى المقاومة البطولية التي جرت في كوباني من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة.

كما سلّطت بعض القصائد الضوء على ضرورة توحيد البيت الكردي، من أجل الوقوف في وجه كافة الهجمات التي تستهدف وجوده.

فيما قدّمت المخرجة فاطمة أحمد، عرضًا مسرحيًّا قصيرًا، تمحور حول احتلال منطقة سري كانيه من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري"، وتهجير ومعاناة الأهالي.

(كـروب/ هـ ن)

ANHA