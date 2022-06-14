فعالية اعتصام في دير الزور تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا

ونظمت لجنة المرأة في دير الزور اليوم فعالية اعتصام للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وشارك في الفعالية العشرات من الأهالي وممثلون عن المجالس المدنية والعسكرية.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم ألقت عضوة مكتب تجمع نساء زنوبيا خديجة الأحمد كلمة قالت فيها: "أكثر من أربع سنوات مرت على احتلال القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق عديدة في شمال وشرق سوريا ولا يزال المجتمع الدولي يلتزم الصمت حول الانتهاكات اليومية التي ترتكب بحق الأهالي وسكان تلك المناطق" .

وأضافت:" سنقاوم تركيا التي تهاجمنا، ونرفض التهديدات التركية التي أطلقها أردوغان على مناطق الإدارة الذاتية . ونحن كنساء نقاوم وسنقاوم ونشجع قواتنا التي تقاتل على الجبهات".

تلتها كلمة القيادي في مجلس دير الزور العسكري نوري الحميش، التي قال فيها: "نقف اليوم وقفة اعتصامية ضد تصريحات رئيس النظام المجرم الذي مازال يسير على نهجه في إطلاق التصريحات التي تتحدى وتخالف القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".

وأضاف أيضاً: "أيها المجرم أردوغان لن نسمح لك هذه المرة بتحقيق أهدافك الخبيثة فنحن كقوات عسكرية جاهزون للتصدي لأي عدوان وسنحرر أراضينا التي أخذتها سابقاً".

(ع ع/ك)

ANHA