في إطار سلسلة الفعاليات الاجتماعية التي تنظمها حركة الهلال الذهبي في إقليم عفرين، استأنفت الحركة فعالية "إحياء للأيام القديمة" والتي كانت تقام شهريًّا وتوقفت بسبب الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وتضمنت الفعالية إعداد وتقديم أنواع من الأطعمة التراثية الشعبية، وكذلك طرق إعداد أنواع من المؤنة، وخاصة طرق تجفيف الخضار والفواكه.

وشارك في الفعالية أعضاء من الفرق الفنية النسائية وأعضاء حركة الهلال الذهبي.

وتخللت الفعالية أيضًا تقديم فقرات غنائية من التراث الشعبي من أداء المشاركات.

(كروب/ م ح)

ANHA